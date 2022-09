Stå opp for nasjonal sikkerhet

Olje- og energiminister varslet i helga Terje Aasland (Ap) at det ikke er aktuelt for Norge å vente med de varslede kuttene i strømeksport til Europa. Det er et tydelig og nødvendig politisk signal – som trolig vil føre til konflikt med EU.

Terje Aasland må bare forberede seg på en tøff strid med EU. Alternativet er langt verre

De høye strømprisene og lav vannstand i magasinene i Sør-Norge har ført til at regjeringen har varslet en ny «styringsmekanisme» som skal sikre Norge nok strøm i krisetid. I praksis handler det om en ordning der strømeksporten automatisk reduseres når fyllingsgraden i flerårsmagasinene blir for lav.

Dette er et hittil uprøvd politisk tiltak. Reaksjonen lot ikke vente på seg da Aasland tidligere i høst lanserte ordningen. Danske Energinet, Svenska kraftnät og finske Fingrid sendte ut en felles pressemelding for å be regjeringen droppe planene. Norge ble beskyldt for kraftnasjonalisme. Og Eftas overvåkingsorgan (Esa) vil følge nøye med det som kommer fra regjeringen.

I et intervju med NTB i helga er Aasland likevel klar: «Dette kommer», sier han. Det handler om å unngå at magasinene blir så tomme at det setter forsyningssikkerheten i Norge i fare. «Dette er noe vi må gjøre for å unngå at Norge går i svart», sa Aasland til NTB.

Det har han selvsagt helt rett i. Vi er for kraftutveksling med Europa. Det betyr ikke at vi ikke kan og må ta hensyn til forsyningssikkerheten i vårt eget land.

EU står på sitt: Norge har ikke rett til å begrense kraftutvekslingen over grensene. EU minner om at Norge er et EØS-land og må forholde seg til EUs energilovgivning. Den lovgivningen åpner for å «skjerme kapasiteten i flerårsmagasiner», men det kan ikke skje på en måte som innebærer «å stenge grensene for å begrense kraftutvekslingen i det indre strømmarkedet», sier en talsperson for EU til NTB.

Det er bra at Terje Aasland er så tydelig i denne saken. Norge er et kaldt land, og langt mer avhengig av strøm enn resten av Europa, der de fleste land har en annen energimiks enn oss. Vi skal handle med våre europeiske venner, og bidra i en vanskelig situasjon. Men det kan ikke gå på bekostning av vår nasjonale sikkerhet.

