Irans modige kvinner trenger vår støtte

22 år gamle Masha Amini ble for snart to uker siden arrestert av det iranske moralpolitiet fordi hun gikk med hijaben på feil måte. For mye av håret var synlig. Amini døde i moralpolitiets varetekt.

Vitner melder at politiet slo henne til døde. Iransk politi hevder at hun døde av hjerteinfarkt. Saken har skapt sterke reaksjoner verden over.

Reaksjonene er nødvendige, men det er ikke nok. Norge må reagere tydeligere

I Iran har demonstrasjonene pågått sammenhengende siden dødsfallet ble kjent. Demonstrasjonene har nå spredd seg til mer enn 50 byer og tettsteder over hele landet, og beskrives som de største demonstrasjonene siden folk protesterte mot høye drivstoffpriser i 2019.

Biler og politistasjoner blir påtent av sinte demonstranter. I sosiale medier sirkulerer videoer av iranske kvinner som river av seg hodesjalet og brenner det i protest. De blir slått hardt ned på. Flere titalls mennesker har mistet livet i uroen, og bare i Guilan-provinsen nord i landet er over 700 demonstranter pågrepet, 60 av dem kvinner.

[ Hege Ulstein: Når faller Donald og Vladimir? ]

Også i Norge har saken vekket raseri. Hundrevis møtte opp for å støtte iraneres kamp mot prestevelde og ufrihet foran Stortinget i helga. Blant de frammøtte var mange eksiliranere. Flere kastet hijaber og iranske flagg på bålet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fordømmer iranske myndigheters brutale håndhevelse av hijab-påbudet på Twitter, og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) tok opp Mahsa Aminis dødsfall da hun i forrige uke møtte Irans utenriksminister i New York.

Reaksjonene er nødvendige, men det er ikke nok. Norge må reagere tydeligere.

[ Dagsavisen mener: Ikke-beklagelsen til Saers ]

Som Aftenposten skrev i helga, ble Iran stemt inn som medlem i FNs kvinnekommisjon i fjor. Kommisjonen skal «sikre at alle jenter og kvinner kan leve opp til sitt fulle potensial». Norge var stemmeberettiget, men norske myndigheter holder hemmelig om Norge stemte for innlemmelsen av Iran.

UD oppga i fjor at nå som Iran er valgt inn i Kvinnekommisjonen, vil Norge bruke anledningen «til å stille klare forventninger» og «til å holde dem ansvarlige». Det tragiske dødsfallet til Masha Amini og den brutale behandlingen av demonstrantene i Iran har gitt oss en anledning til å vise at Norge faktisk mente alvor med å holde Iran ansvarlig for behandlingen av kvinner.

Demonstrantene i Iran trenger vår tydelige støtte. Og de trenger den nå.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen