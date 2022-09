Bidens advarsel

Tidspunktet var ingen tilfeldighet da president Joe Biden søndag ga et intervju til amerikanske CBS «60 Minutes». Biden og USA markerer nå styrke. De har reddet Ukraina, og vil beskytte Taiwan.

At presidenten nå med overlegg gjentar advarselen til Kina, feier all tvil til side. USA vil forsvare Taiwan.

I Samarkand i Usbekistan har den asiatiske samarbeidsorganisasjonen Shanghai Cooperation Organisation (SCO) nettopp avholdt sitt toppmøte. Her var lederne for Russland, Kina og India samlet for første gang etter Putins invasjon av Ukraina. Hvordan stormaktene Kina og India forholder seg til den russiske aggresjonen, er vesentlig. Det er ikke kommet sterke signaler om støtte.

I New York denne uka samles FN til sin første generalforsamling siden før koronapandemien. Det er en ny virkelighet verdens forente nasjoner nå har å forholde seg til. Det er krig i Europa som gir globale, økonomiske ringvirkninger, og det har vært stigende spenning knytta til Taiwan. Internasjonale relasjoner har ikke vært mer anstrengte i moderne tid.

I intervjuet med CBS sier Biden tydelig at USA vil forsvare et uprovosert angrep på Taiwan fra Kina. Dette sa presidenten også i Tokyo i mai, og han har gjort det indirekte i andre anledninger. Tolkningene har variert fra at det har handlet om en forsnakkelse fra Biden til å være en bevisst strategi. At presidenten nå med overlegg gjentar advarselen til Kina, feier all tvil til side. USA vil forsvare Taiwan. Kina skal ikke kunne ta Taiwan mens verdens øyne er rettet mot Ukraina.

Biden hadde også et annet stikk til Kina, som nå snart på femte året håndhever et svært strengt smitteregime. Biden erklærte i intervjuet at pandemien er over i USA. Det legger press på regimet i Beijing, som sliter med sosial uro.

Nattas tredje store poeng var at snart 80 år gamle Biden verken ville avkrefte eller bekrefte sine planer for presidentvalget i 2024. I en verden som nå dirrer av spenning, ville det vært svært lite strategisk å signalisere at verdens mektigste mann ikke har krefter til å ta gjenvalg. Biden kan ikke vise svakhet nå.

