Hjelp til selvhjelp

Strømkrisa strammer grepet om Europa. Her hjemme har husholdningene fått uvurderlig hjelp av staten. Verdens rauseste støtteordning har reddet flertallet av oss fra store økonomiske problemer.

Det betyr permitteringer og oppsigelser, som igjen er svært kostbart for samfunnet og for enkeltmenneskene.

Men norsk næringsliv står aleine i møte med et kostnadsnivå for strøm som ingen kunne forutsett og som ingen kan si at burde vært tatt høyde for i avtaler eller budsjetter. Det er derfor rimelig at det norske fellesskapet hjelper til.

Dagens Næringsliv har kilder på at regjeringen nå nærmer seg en plan for hvordan den vil underlette krisa for våre bedrifter. Ifølge avisa ønsker næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) å stille opp med en lånegarantiordning. Detaljene er ikke kjent, men tilsvarende ordning ble brukt under pandemien. Det kan bety lavere krav til sikkerhet og flere års avdragsfrihet. Men altså ingen direkte støtte. Det virker klokt.

Regjeringen har tatt seg god tid, og har lyttet til partene i arbeidslivet. De mange og lange overveielsene borger for en solid og gjennomtenkt tiltakspakke for næringslivet. NHO har vært utålmodige, men de hastige prosessene rundt koronastøtten ga støtteordninger som var lite treffsikre. De holdt kunstig liv i bedrifter som ikke hadde livets rett og la fellesskapets penger igjen på bunnlinjen til selskaper som ikke trengte hjelp. Uten krav om tilbakebetaling, som det åpenbart burde ha vært. Regjeringen virker å ha lært, og den har mange hensyn å veie. Ikke minst vil det være ytterligere inflasjonsdrivende hvis staten nå skulle pøst milliarder inn i næringslivet i en slags kontantstøtte.

Vi er i alminnelighet skeptiske til direkte økonomisk støtte til et næringsliv som har svært gode rammevilkår i Norge. Men vi befinner oss nå i en ekstraordinær situasjon med strømkostnader som truer mange ellers levedyktige bedrifter. Det kommer stadig hyppigere meldinger om bedrifter som må stenge. Det betyr permitteringer og oppsigelser, som igjen er svært kostbart for samfunnet og for enkeltmenneskene. Det er starten på en ny krise. Å støtte bedriftene nå er hjelp til selvhjelp.

