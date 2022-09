Den politiske fotballen

Ståle Solbakken, sjefen for herrelandslaget i fotball, og Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund, har besluttet å utestenge fotballspilleren Mathias Normann fra landslagsspill på ubestemt tid. Årsaken er at Normann skal spille for den russiske fotballklubben Dinamo Moskva framover.

Det er en klok og korrekt avgjørelse.

Fotballen er vår viktigste folkebevegelse, og dermed en politisk og samfunnsmessig aktør

Bakgrunnen er åpenbar. Russland har invadert Ukraina, og driver en grusom krig mot nabolandet. Russland har som følge av dette blitt isolert av en så godt som samlet internasjonal idrettsbevegelse, inkludert fotballen. Russerne får ikke delta i internasjonale turneringer.

Mathias Normanns begrunnelse for å tjene sine penger på å spille fotball i Vladimir Putin rike, og dermed også bli en brikke i russisk propaganda, er at «man ikke blander politikk og fotball».

Han tar så skammelig feil. Fotballen er Norges største folkebevegelse, og dermed en politisk og samfunnsmessig aktør. Det ser heldigvis ut som om fotballens høye herrer og kvinner i Norge har tatt innover seg det poenget.

[ Kjell Werner: Klare fronter i det svenske valget ]

Mange var skuffet da et flertall på fotballtinget i fjor gikk imot en boikott av fotball-VM i Qatar, som skal spilles senere i år. Qatar skulle aldri ha fått lov til å arrangere VM. Prosessen som førte fram til avgjørelsen var korrupt. Og byggingen av anlegg og annen infrastruktur til verdens største idrettsbegivenhet preges av slavelignende kontrakter for arbeidsfolk og altfor mange arbeidsrelaterte dødsfall.

Fotballforbundet skal likevel ha ros for innsatsen for å markere at den norske fotballfamilien ikke stiller seg bak VM i Qatar. NFF er synlig kritisk, noe som toppet seg da fotballpresident Lise Klaveness talte det internasjonale fotballforbundet og VM i Qatar midt imot under FIFA-kongressen tidligere i år.

[ Dagsavisen mener: Arbeiderpartiet splittes av jernbane og blir igjen slept rundt i den politiske manesjen ]

Samtidig kan ikke NFF slå seg for hardt på brystet. To av våre største fotballprofiler spiller for engelske Manchester City, som er eid av interesser tett på kongefamilien i De forente arabiske emirater og omtales som et av de største sportsvaskingsprosjektene i idretten. Altså at emiratene og andre aktører bruker fotballen til å renvaske et dårlig image. Verken Erling Braut Haaland eller Julie Blakstad blir utestengt fra landslagsspill.

Det er store spørsmål og mange dilemmaer her, og fotballen har fortsatt en lang vei å gå. Vi velger likevel å se på utestengelsen av Mathias Normann som enda et skritt i riktig retning.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen