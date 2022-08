Trumps livsfarlige adferd

Fredag publiserte det amerikanske justisdepartementet en sladdet versjon av det rettslige grunnlaget for å ta seg inn på ekspresident Donald Trumps eiendom i Florida og beslaglegge dokumenter. Her kommer det fram at hemmeligstemplede papirer fra Det hvite hus har ligget åpent framme i villaen, som også fungerer som en privat klubb for Trumps gjester og allierte.

Anklagenes alvor kan få selv Trumps støttespillere til å innse at han er en dypt uansvarlig og farlig mann

Ransakingen av Trumps hjem utløste for tre uker siden en kanonade mot FBI, det føderale politiet som sto bak operasjonen. På oppdrag fra den amerikanske justisministeren Merrick Garland tok de seg i inn i Trumps villa i Florida. Trump har nektet å etterkomme pålegg om utlevering av materialet, og ingen står over loven.

Nå skal amerikansk etterretning ettergå innholdet i dokumentene og vurdere i hvilken grad Trumps slepphendte behandling av dem, har utgjort en fare for nasjonal sikkerhet. Det er særlig funn av dokumenter som skal kunne avsløre identiteten til hemmelige amerikanske etterretningskilder som sjokkerer. Sikkerheten til amerikanske spioner kan være truet. Hvis Trump har eksponert noen av disse, vil det være en skandale og tragedie nærmest uten sidestykke. Identiteten deres er selvsagt kjent av svært få og blant de best beskyttede hemmelighetene i amerikansk forvaltning.

Nå kan det vise seg at de i Trumps hender har blitt utsatt for livsfare. Avsløringer av kilder sentralt i Moskva, Beijing eller Teheran betyr en sikker død for de som har jobbet for USA. Det vil sende et svært uheldig signal om at supermakten ikke er til å stole på.

President Donald Trump har ikke bare ulovlig bragt med seg materiale ut av Det hvite hus, han later også til å ha behandlet dette skjødesløst. Han har latt papirer flyte rundt som trofeer, for å framstå tøff. Trumps støttespillere forsvarte innledningsvis høylytt sin store leder, og sentrale folk i det republikanske partiet snakket i grove ord om heksejakt på Trump. Men det er blitt stille etter at alvorlighetsgraden i saken er blitt kjent.

Det er nå umulig å hevde at saken bare er en konstruksjon og at FBI er blitt politisert. Anklagenes alvor kan få selv Trumps støttespillere til å innse at han er en dypt uansvarlig og farlig mann, som ikke bør få flere sjanser i Det hvite hus. Trumps grep om det republikanske partiet kan løsne nå og hans politiske framtid henger i en tynnere tråd.

