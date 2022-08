Opp i liminga

I forrige uke falt trebrua Tretten bru like nord for Lillehammer i Innlandet plutselig ned i Gudbrandsdalslågen. Årsaken er fortsatt ukjent. Det er den andre trebrua som plutselig kneler i Norge siden 2016. Nå har Statens vegvesen besluttet å stenge alle de andre 14 moderne trebruene som er bygd i Norge. De skal gjennom en såkalt «spesialinspeksjon» for å avdekke hva som kan gå galt.

Dette er et stort nederlag for det som i utgangspunktet høres ut som en flott idé i et land fylt av skog: Å bruke tre heller enn betong i store, tunge konstruksjoner.

For to år siden skrev finansminister Trygve Slagsvold Vedum følgende i Hamar Arbeiderblad: «For meg er det ikke et spørsmål om vi kan bygge ei bru i tre, vi skal bygge ei ny bru i tre». Da handlet det om den nye E6-brua over Mjøsa som er en del av en planlagt forlengelse av motorveien nord for Hamar.

Mjøsbrua skulle bli verdens største bru i tre. Det var gode grunner til å tenke slik. Vedum argumenterte på denne måten: «Først og fremst fordi tre er like konkurransedyktig som betong er. For det andre er det mer klimavennlig, og for det tredje vil verdens største trebru i seg sjøl ha store ringvirkninger».

Ingenting skal lykkes for denne regjeringen akkurat nå, tydeligvis. Arbeidet med Mjøsbrua er naturlig nok satt på pause etter forrige ukes hendelse.

Det kunne ha vært en tragedie da Tretten bru falt sammen. Heldigvis kom ikke sjåførene i de to bilene som befant seg på brua da den plutselig knakk sammen i forføyningene, til skade. Nå står vi igjen med et nederlag for klimavennlig bygging, og for norsk ingeniørkunst.

Tre er en norsk råvare, gitt oss av naturen. Skogen og trevirke har bidratt til å bygge det moderne Norge. Vi ser gjerne at vi fortsetter å benytte oss av skogen i moderne byggverk. Det er godt for klimaet, og det er å nikke til vår nasjonale historie.

Nå er vi tilbake til rute én. Dessverre, og helt selvsagt. Vi stiller oss bak entusiasmen til finansministeren når det gjelder å finne nye, klimavennlige måter å bygge på. Men ingenting er viktigere enn sikkerheten. Vi kan ikke bygge utrygge bruer og konstruksjoner – heller ikke i klimaets navn.

