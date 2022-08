Svensk valgthriller

175 mandater gir flertall i den svenske riksdagen. Snittet av målingene nå viser at det er dødt løp mellom de to blokkene. 175 mot 174. I skjør favør av de ikke-borgerlige med statsminister Magdalena Andersson i tet.

Sverigedemokraterna vil kreve tydelig høyredreining i Sverige.

Siden november har Andersson styrt landet alene. Det har styrket oppslutningen om de svenske sosialdemokratene, som nå ligger på rundt 30 prosent på målingene. Stadig suverent største parti. Sveriges Television har gjennomført to målinger så langt i august. På den andre, som kom denne uka, går Anderssons parti litt tilbake. Det kan antyde en tendens på oppløpssiden. I en måling i Expressen av den siste TV-debatten, kom de fire borgerlige partilederne best ut, ifølge folkets dom.

SVTs ferske måling gir borgerlig flertall med 177 mot 172 mandater i Riksdagen. Det svenske Høyre, Moderaterna, er bare hårfint større enn ytre høyre-partiet Sverigedemokraterna (SD) og et regjeringssamarbeid mellom de to store på borgerlig side er ikke utelukket. Til tross for at SD tidligere har vært holdt utenfor og blitt ansett som politisk uspiselige. Nå er Moderaterna villige til å svelge.

[ Dagsavisen mener: Økte renter er et usosialt verktøy. ]

De to partiene har nærmet seg hverandre og flere utspill i valgkampen peker på felles forståelse av typiske høyresaker som innvandrings- og integreringsspørsmålet og i ønsket om å slå hardt ned på kriminalitet. Moderaternas partileder Ulf Kristersson har gått langt i å rose SD restriktive linje i innvandringspolitikken. Til stor oppmerksomhet.

SD-leder Jimmie Åkesson er like tydelig på at han ikke er fornøyd med å være et passivt støtteparti, men søker aktivt å komme i posisjon. Blir hans parti størst på høyresiden, kommer Moderaterna i en vanskelig situasjon. Hvem blir statsminister i det nye Høyre-Sverige? Uansett rolle ved borgerlig flertall, SD vil kreve tydelig høyredreining i Sverige.

[ Dagsavisen mener: Nei til politisk TV-reklame ]

Holder den svenske venstresiden ikke unna fram mot søndag 11. september, vil det en gang så stolte sosialdemokratiske landet, det moderne velferdssamfunnets krybbe, bli styrt av et ytre høyre-parti med røtter i nazistisk ideologi. Det er et forstemmende tegn i tida.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen