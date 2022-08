Livsnødvendige fastlegegrep

Fastlegekrisen øker stadig i omfang. 175.000 nordmenn står uten fastlege, ifølge helseministeren. Nå varsler regjeringen nye grep for å holde liv i fastlegeordningen.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se over hele ordningen og levere en første rapport i desember. De første forslagene fra utvalget skal kunne merkes allerede i høstens statsbudsjett, Støre-regjeringens første, lover helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Tiden for å flikke på eksisterende løsninger er forbi

Fastlegeordningen skal bygges på nytt, varsler regjeringen. Tiden for å flikke på eksisterende løsninger er forbi. Utvalget har derfor et bredt mandat.

Dette er gode og nødvendige signaler. Vi var skuffet da regjeringen ikke klarte å finne en eneste ekstra fastlegekrone i det reviderte 2022-budsjettet i vår. Det er derfor med lettelse vi noterer oss at regjeringen nå tar grep, og ikke minst: Lover friske penger allerede i statsbudsjettet til høsten.

Det er drøyt 20 år siden vi alle fikk en egen, fast lege å forholde oss til. Ordningen fungerte lenge godt. Det endret seg da Stortinget i 2011 vedtok å overføre flere sykehusoppgaver til kommunene. En konsekvens av vedtaket var at fastlegene fikk mer å gjøre. Fastlegene er i dag overarbeidet og mange har så mange pasienter på listene sine at tilbudet ikke er godt nok. Og nå står altså nesten titusenvis av nordmenn uten fastlege.

Mange kommuner sliter med å ansette nye fastleger fordi arbeidsmengden er for stor. Unge leger søker seg heller til andre områder, og fagfolk har uttrykt frykt for at ordningen skal bukke under av mangel på leger. Helseminister Kjerkol sier til VG at hun har møtt fastleger som sier de vurderer å slutte i jobben. Hun ber dem «holde ut» litt til. Det er ord som forplikter. Regjeringen må løse denne floka.

Det er ikke første gang fastlegeordningen skal reddes fra sotteseng. I 2020 la daværende helseminister Bent Høie (H) fram en handlingsplan for å styrke den. Siden den gang har antallet nordmenn uten fastlege bare økt. En totalrenovering av ordningen er trolig helt nødvendig.

I ytterste konsekvens handler dette om framtiden til vårt offentlige helsevesen. Fastlegeordningen står for mellom 80 og 90 prosent av all pasientbehandling i Norge. Om vi ikke finner gode og varige løsninger, vil mange heller se til private ordninger.

Det haster å finne løsninger som berger fastlegeordningen. Heldigvis er regjeringen Støre enige med oss i det.

