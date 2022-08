For lite, for sakte

Oljekjempen Equinor kunne i forrige uke levere et justert resultat før skatt på 17,6 milliarder dollar, mot 4,64 milliarder dollar til samme tid i fjor, ifølge kvartalsrapporten. Overskuddet etter skatt er på 50 milliarder. Med andre ord: Det er gode penger å tjene på olje og gass om dagen.

Tross det gode resultatet, vil ikke selskapet oppjustere ambisjonene for fornybarsatsingen. Analytiker Oddvar Bjørgan i Carnegie tror årsaken er manglende avkastning. Til E24 sier han at Equinor «har som ambisjon å øke investeringene innenfor fornybar energi, men foreløpig har de ikke gjort det. Det tror jeg man kan tolke som at de ikke har funnet noen prosjekter som har tilfredsstilt avkastningskravet».

Det er nedslående. Equinor har midler og muligheten til å satse hardere i fornybarsegmentet. Da er det å forvente at selskapet der den norske stat er største eier, øker ambisjonene ytterligere.

I sin kvartalsrapport skriver selskapet at fornybarsegmentet leverte 15 prosent høyere kraftproduksjon sammenlignet med andre kvartal i fjor, hovedsakelig som følge av produksjonen fra solkraftverket Guanizuil IIA i Argentina. Samtidig falt produksjonen fra første kvartal i år fra 511 gigawattimer ned til 325 gigawattime.

Equinor økte andelen bruttoinvesteringer som brukes på fornybar energi og annen omstilling til 11 prosent i fjor, opp fra fire prosent året før, ifølge selskapets egen bærekraftsrapport. Equinor opplyser at denne andelen ventes å øke til mer enn 30 prosent i 2025 og over 50 prosent i 2030. Samtidig fortsetter selskapet letingen etter olje og gass.

Flere partier på Stortinget har varslet misnøye med takten i Equinors fornybarsatsing. Blant annet har SV tatt til orde for at staten bør kreve ekstraordinært utbytte fra selskapet og bruke pengene på omstilling.

Det man i alle fall burde forvente, er at en større andel av milliardoverskuddet brukes til omstilling. Equinor må tåle å ta en vurdering av om kravet til lønnsomhet i fornybare prosjekter bør senkes.

Om verden skal nå klimamålet fra Parisavtalen, vil det kreve en voldsom global satsing på fornybar energi, kombinert med stans i nye fossilprosjekter. Vi forventer at Equinor gjør mer for å lede an i en slik global omlegging. Hvis ikke må staten komme tydeligere på banen.

