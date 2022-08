Norge må støtte FNs atomvåpenforbud

6. august er det 77 år siden den atombomben ble sluppet over Hiroshima. Rundt 213.000 personer døde innen utgangen av året 1945 som følge av atombombene og strålingsskader, ifølge Nei til Atomvåpen.

I februar hevet Russland atomvåpenberedskapen da Putin fikk forsvarsminister Sergej Sjojgu og sjefen for generalstaben til å sette atomvåpen-styrkene i det som kalles «kampberedskap». Mandag denne uken sa Putin, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti, at det er ingen vinnere i en atomkrig, derfor burde det aldri utløses. Putin skrev dette i et brev til en pågående tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen (NPT) i New York, en FN-konferanse om ikke-spredning av kjernevåpen. Her møtes 191 stater i tre uker for å diskutere kontroll og nedrustning av atomvåpen. Siste tilsynskonferanse var i 2015.

[ Dagsavisen mener: Politikerne gjør rett i å vise befolkningen at de tar strømpriskrisen på alvor. ]

FNs generalsekretær António Guterres advarer mot at verden nå kun er en feilberegning unna kjernefysisk utslettelse. Ifølge Guterres, som snakket under åpningen av konferansen, er trusselen om atomkrig nå like reell som på høyden av den kalde krigen.

Det er fullt mulig å slutte seg til FN-forbudet, selv som medlem av Nato.

Så la han til det opplagte: «Den eneste garantien for at atomvåpen aldri vil bli brukt, er at de elimineres».

I 2017 vedtok FNs generalforsamling en avtale som forbyr stater både å utvikle, prøvesprenge, produsere og skaffe atomvåpen. 112 land stemte for Avtalen om forbud mot atomvåpen. Norge var ikke blant disse. Det ble ansett uaktuelt for Norge å støtte et forslag i FN som svekker Nato som en forsvarsallianse med atomvåpen.

[ Linn Stalsberg: Folk i sjakk matt. ]

Men, i Hurdalsplattformen skrev Støre-regjeringen at Norge vil delta som observatør på statspartsmøtene til traktaten om forbud mot kjernevåpen. Dette møtte kritikk fra Nato, men da tilsynsmøtet foregikk i juni i år i Wien, møtte Norge sammen med Nato-landene Tyskland, Belgia og Nederland på observatørbenken da partene til FN-traktaten om forbud mot atomvåpen samlet seg. Det er et positivt tegn.

Natos offisielle linje – som også Norge har sluttet seg til – er at alliansen er mot forbudstraktaten til FN fordi den er uforenlig med Natos atomavskrekking. Nato har gjentatte ganger erklært at Nato vil forbli en atomvåpenallianse så lenge atomvåpen eksisterer.

Vi mener, i tråd med Nei til Atomvåpen og andre, at det er fullt mulig å slutte seg til FN-forbudet, selv som medlem av Nato.

[ Eirik Hoff Lysholm: Den norske modellen = ha det gøy! ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen