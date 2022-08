Riktig med samling i bånn

Strømpriskrisen har virkelig satt seg over sommeren. Prisene i sør har bare økt, til en situasjon der det tidvis koster 500 ganger mer å dusje i Kristiansand enn i Tromsø. Bedrifter i Sør-Norge skriker etter støtte for å håndtere de voldsomme kostnadene til strømforbruket, og ordførere i sør snakker i fullt alvor om frykt for utflagging av næringsvirksomhet fra sør til nord.

Våre fremste folkevalgte må vise at de er på jobb i denne alvorlige situasjonen

I en slik ekstraordinær situasjon må våre politikere ta grep for å finne løsninger. Vi mener derfor det er en god idé at Stortinget samles nå i ferien, slik Høyre, Frp, SV, Venstre, Rødt og KrF går inn for. I en nasjonal krise er det for lenge å vente til Stortingssesjonen åpner i oktober. Våre fremste folkevalgte må vise at de er på jobb i denne alvorlige situasjonen, der for store deler av befolkningen uttrykker åpen mistillit til våre politiske ledere.

«Jeg tror regjeringen undervurderer det skrikende behovet og forventningene blant folk, både fra husholdninger, bedrifter og fagbevegelser, om å ta mer politisk kontroll over kraften», sier fungerende SV-leder Kirsti Bergstø til NTB. Det er ikke vanskelig å skjønne kritikken av en regjeringen som har dratt beina etter seg i strømsaken i sommer og vært mer opptatt av å fortelle at de «følger nøye med» på situasjonen enn å fortelle hvordan den har tenkt å løse den.

Nå ser det endelig ut som om regjeringen er i ferd med å ta nødvendige grep. De siste signalene tyder på at det kommer nye tiltak fra regjeringen i nær framtid, kanskje allerede til uka.

Forskjellige løsninger for begrensning av eksport og krav til fyllingsgrad i de store vannmagasinene er ifølge TV2 blant grepene som nå diskuteres. Det er også å vente at det kommer en støtteordning for bedrifter, melder VG. Dette er gode grep, som forhåpentligvis vil hjelpe på den umiddelbare situasjonen vi står overfor.

Mye tyder dessverre på at vi går vanskelige tider i møte, på mange områder. I stor grad skyldes skyene i horisonten eksterne faktorer som norske politikere ikke har kontroll over, som krig og en gryende global matvarekrise. I slike tider er det ekstra viktig at befolkningen opplever at deres bekymringer blir tatt på alvor.

Vi håper at Stortinget avbryter ferien og stiller seg bak regjeringens grep for å håndtere strømpriskrisen. Det er et helt nødvendig signal overfor en bekymret befolkning.

