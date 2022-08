Nancy Pelosi, som er nummer tre i det amerikanske politiske hierarkiet, trosset advarslene og utfordret åpent Kina. Kineserne raser og lader sine våpen. Men hva har Pelosi oppnådd?

Kanskje framskyndes konfrontasjonen mellom de to supermaktene rundt Stillehavet

Å gi sin støtte til demokratiet som ligger i den enorme slagskyggen av Kina, er viktig. Å understreke vestlige verdiers ukrenkelighet, er viktig. Og kanskje kunne det ikke vært gjort så sterkt på annet vis enn ved personlig oppmøte. Men Pelosis symboltunge besøk, har en stor kostnad.

[ Lars West Johnsen: De framstiller Pelosis besøk nærmest som en invasjon av øya som kineserne anser som sin egen. ]

Hvor høy denne prisen blir, vil vi mest sannsynlig ikke få vite nå. Kina vil ikke angripe Taiwan, men den nye supermaktens vilje og evne til å legge øystaten under seg vil bli større. Trykket i forholdet mellom USA og Kina øker. Avstand og mistillit tiltar. Kanskje framskyndes konfrontasjonen mellom de to supermaktene rundt Stillehavet som analytikere har spådd at vil komme. En konflikt mange mener er uunngåelig. To verdisett, to ulike økonomiske systemer står mot hverandre, men også to regimer under press som vet å utnytte hverandre innenrikspolitisk.

Biden har før vært svært tydelig på sin støtte til Taiwan, og demokratene har en egeninteresse av å framstå som kompromissløse i møtet med Kina. Det er bare tre måneder igjen til det amerikanske mellomvalget og demokratene sliter i motvind.

[ Dagsavisen mener: Flere studentboliger signaliserer at samfunnet verdsetter kommende sykepleiere, jurister, lærere, tannleger. ]

Det hvite hus og Joe Biden har utad spilt ned tyngden i Pelosis besøk og understreket den amerikanske maktfordelingen der Kongressen ikke er underlagt presidentmakten. Det framstilles som at demokraten Pelosi handler på egenhånd og at amerikansk Taiwan-politikk er uendret. Men det virker usannsynlig at partifelle Biden og Det hvite hus ikke har vært informert, og kanskje er det også gitt et samtykke til besøket. Slik kan USA, som anerkjenner Kinas rettigheter til Taiwan samtidig som de lover sin støtte til øystaten, fortsette sin dobbeltkommunikasjon på det høyeste nivå.

Konflikten rundt Taiwan er i dag, og vil være i all overskuelig framtid, klodens farligste. Med det største potensialet for fullskala verdenskrig. Amerikanernes høye spill noen mil fra Kinas kyst, er derfor farlig for oss alle.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen