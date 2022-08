Et eget rom

Alle som har sett studiestart nærme seg mens de fremdeles må bo langt unna studiestedet i barndomshjemmet, husker panikken som kommer med ikke å ha et eget sted å bo. Alle vet også at det alltid er steder å bo, selv i de trangeste boligmarked, hvis du har penger til å betale for boligen. Det har ikke de fleste studenter.

Markedslogikken spiller ut sine absurde logikker også her: Studenter som ved hjelp av velstående foreldre kan kjøpe seg bolig, leier gjerne ut et rom eller to, til andre studenter, som da ender med å betale ned lånet til den som allerede sitter godt i det. Når leien er rådyr, og studentboligene få, er det like greit å kjøpe for de som kan det. Det er en del av markedets fornuft. Det betyr ikke at det overordnet er fornuftig studentpolitikk.

Løsningen på dette er å bygge flere studentboliger raskt, for at unge mennesker skal slippe unna boligmarkedet i økonomisk sårbare år. Flere studentboliger signaliserer også at samfunnet verdsetter kommende sykepleiere, jurister, lærere, tannleger, fremtidige forskere og alle andre som blir viktige deler av samfunnsveven. Studentboliger er i tillegg et sted unge voksne i ny by, kan finne fellesskap og unngå ensomhet.

Tall fra juli i år viser at under 15 prosent får tilgang på studentbolig. Antall studenter øker i et kunnskapssamfunn, men antallet nye studentboliger følger ikke etter. Målet til Norsk studentorganisasjon (NSO) er at en av fem studenter skal kunne bo utenfor det private leiemarkedet. På det private markedet økte prisene med 5 prosent i andre kvartal i 2022 sammenlignet med i fjor. I Oslo nærmer snittprisen seg 15.000 kroner. En hybel eller et rom ligger på rundt 8000-9000 kroner.

Dessverre er høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mest opptatt av å skylde på andre fremfor å ta ansvar.

Han sier til TV2 at vertskommunene, spesielt Oslo kommune, burde lagt til rette for mer bygging. Oslo kommune er ikke enig med statsråden og viser til at bygging av studentboliger er en statlig oppgave.

Borten Moe skylder også på Studentsamskipnadene, som han mener burde bygget flere boliger for sin egenkapital.

Men Samskipnadsrådet opplyser at økte byggekostnader gjør at statens fastsatte kostnadsramme for slike prosjekter ikke er tilstrekkelige.

Å sørge for at studenter har et sted å bo og ikke overlate unge voksne til markedskreftene, er i bunn et politisk ansvar. Ta det.

