Lufta er ikke for alle

Onsdag gikk bakkemannskapet i tyske Lufthansa ut i en kortvarig streik som rammet i overkant av 130.000 reisende, deriblant 13 avganger fra Norge. Fagforeningen Verdi, som forhandler med flyselskapet på vegne av de streikende, krever en lønnsøkning på hele 9,5 prosent – for å kompensere for høy inflasjon og en generell nedgang i lønn under pandemien.

Det tyske eksemplet viser, som streiken i SAS tidligere i sommer, at luftfarten er i ferd med å bli en ny frontlinje i kampen om arbeidslivets innretning i framtiden. Derfor er det på sin plass at regjeringen nå varsler grep, blant annet gjennom en luftfartsstrategi for å bekjempe sosial dumping.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen sier til Aftenposten at regjeringen vil styrke arbeidstakeres rettigheter i et arbeidsliv i endring. Det varsles en lovendring som vil kreve at den som flyr innenlands i Norge, må følge norsk arbeidsmiljølov. Mjøs Persen varsler også innstramminger i muligheten til å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret, som SAS-pilotene anklager selskapet for å gjøre.

Tidligere har Norwegian-ansatte har vært utsatt for lignende metoder som pilotene anklager SAS for. Det ble også stor debatt da det ungarske selskapet Wizz Air etablerte innenlandsruter i Norge i 2020. Selskapet ble da anklaget for å drive på vilkår som ikke er forenelige med norsk arbeidsmiljølov.

Vi stiller oss derfor helhjertet bak regjeringen når den nå varsler innskjerpinger i luftfarten.

Samtidig må regjeringen feie for egen dør. For å sikre et godt flytilbud i hele Norge, kjøper staten plasser på noen flyruter som ikke kan drives lønnsomt, såkalte fot-ruter. Den borgerlige regjeringen til Erna Solberg ga det danske selskapet Danish Air Transport anbud på flyruten fra Florø til Oslo. Ruten opereres av et datterselskap i Litauen. Norsk Flygerforbund anklaget regjeringen for å snikinnføre sosial dumping sponset av norske skattekroner.

Fra 1. april 2024 skal samferdselsdepartementet tildele nye fot-ruter, og har i den anledning bedt om høringsinnspill. LO og Norsk Flygerforbund skriver i sine høringssvar at departementet må rydde opp i bruken av statsstøttet sosial dumping på slike ruter. Det er det lett å si seg enig i.

Det er mye som må ryddes opp i når det gjelder luftfarten. Det forventer vi at regjeringen nå gjør.

