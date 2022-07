Ikke ferdig med Trump

Donald Trump antyder at han har bestemt seg for å stille som presidentkandidat i 2024. I et intervju med New York Magazine bekrefter han langt på vei at det er hans plan å gjøre comeback som amerikansk president.

«Jeg kjenner meg veldig sikker på at jeg vinner om jeg stiller», sier Trump til magasinet. Den tidligere presidenten sier at avgjørelsen allerede er tatt, men han vil ennå ikke røpe hva han har bestemt seg for. Det store spørsmålet som han nå grunner på, er om han skal proklamere svaret før eller etter mellomvalget i november. Samtidig innrømmer han at det er «visse fordeler» med å kunngjøre det før valget.

President Joe Biden, som slo ut Trump i presidentvalget i 2020, har gjort det klart at han stiller i 2024. Men Biden er slett ikke populær i befolkningen. I en fersk måling utført for New York Times, svarer 64 prosent av de demokratiske velgerne at de helst vil ha en annen kandidat enn Biden.

Men heller ikke Trump er så populær som tidligere. Halvparten av de republikanske velgerne ønsker ikke ham som presidentkandidat. Trump er også i ekstra hardt vær. Han får hard medfart av vitner som i tur og orden har stått fram i den siste tids høringer. Trumps rolle i den skandaløse stormingen av Kongressen 6. januar 2021 er tema for høringene. Her har det blant annet kommet fram at Trump planla å lede en marsj, men at den måtte framstå som spontan.

Etter et møte i Det hvite hus 18. desember 2020 sendte Trump ut en twitter-melding som ble oppfattet som en invitasjon til å demonstrere 6. januar 2021: «Møt opp, vil bli vilt», sto det i meldingen. Donald Trumps melding oppildnet hans støttespillere, særlig de farlige og voldelige ekstremistene. Medlemmer av de høyreekstreme gruppene Proud Boys og Oath Keepers er nå tiltalt for oppvigleri etter at de deltok i stormingen av Kongressen.

6. januar 2021 vil for alltid bli stående som en skamplett i USAs historie. Den dagen deltok Donald Trump i et komplott som hadde til hensikt å annullere resultatet av valget han hadde tapt. Det er å håpe at konklusjonen som trekkes av de nevnte høringene vil stemple Trumps handlinger som kriminelle.

Spørsmålet er så om det republikanske partiet tar konsekvensen og samler seg om en annen presidentkandidat. Og så bør nok demokratene finne en mer populær kandidat enn Joe Biden. Falske nyheter, en sterkt polarisert debatt og en dypt splittet befolkning er samtidig skremmende tegn. Det amerikanske demokratiet bør vise seg fra en mer positiv side ved neste korsvei. Vi har et lønnlig håp.

