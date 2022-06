Donald Trump er en farlig forbryter

6. januar 2021 vil for alltid bli stående som en skamplett i USAs historie. Den dagen deltok president Donald Trump i et komplott som hadde til hensikt å annullere resultatet av valget han hadde tapt. Flere «myke» forsøk på kupp, ved å presse delstater til å jukse med opptellingen av stemmer, og til å tvinge Justisdepartementet til å lyve, lyktes ikke. Til slutt sto bare ett alternativ igjen: Vold.

Det har lenge vært overtydelig at Donald Trump også godtok voldsbruken vi så 6. januar. Men tirsdag kveld fikk en hel verden høre grufulle detaljer om hvor langt presidenten var villig til å gå, og hvor tett koblet han var på det dødelige kuppforsøket. 25 år gamle Cassidy Hutchinson, som var assistent til Trumps stabssjef Mark Meadows, har vært øyenvitne til flere nøkkelscener i den forbryterske sammensvergelsen som utspant seg i Det hvite hus i dagene før det væpnede angrepet på Kongressen 6. januar 2021.

Det er viktig å lytte til hva autoritære og fascistiske ledere faktisk sier, ta det på alvor, fortelle ærlig om det og motsi det med tydelig språk.

Hutchinson vitnet under ed for Kongressens spesialkomité som gransker angrepet. Kort oppsummert fortalte hun at Trump og hans stab planla et voldelig kupp. Med viten og vilje sendte Trump en mobb han visste var bevæpnet med blant annet kniver, pistoler og automatvåpen mot Kongressen. Han satte godkjentstempel på kravet om å henge Mike Pence da visepresidenten nektet å stanse godkjenningen av valget. Presidentens nære medarbeidere hadde direkte kontakt med de høyreekstreme militsgruppene Oath Keepers og Proud Boys før angrepet, som de også deltok i. Trump forsøkte å overta rattet i bilen han satt i for å kjøre til kongressbygningen, og han slengte tallerkener med mat i veggen da kuppet mislyktes. Han måtte tvinges til å be angriperne om å trekke seg tilbake.

Dagsavisen har helt siden valget i november 2016 advart mot Trump, da vi skrev lederen med tittelen «Fortsatt farlig» – der vi for øvrig varslet at han ville fjerne retten til selvbestemt abort. 7. januar 2021 tok vi til orde for at han måtte avsettes umiddelbart. Vi er blitt anklaget for å være alarmistiske og pessimistiske. Nå er ikke tiden for å si «hva var det vi sa» – til det er situasjonen altfor alvorlig. Men det ligger en viktig lærdom i erfaringene med Trump: Det er viktig å lytte til hva autoritære og fascistiske ledere faktisk sier, ta det på alvor, fortelle ærlig om det og motsi det med tydelig språk. Farlige menn som Trump skal man ikke pynte på, møte med forståelse eller tolke i beste mening. Da går det galt.





