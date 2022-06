Der Høyre-regjeringen famlet i årevis fordi KrF satt med sine tunge hender på rattet, handler nå kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og forbyr konverteringsterapi, såkalt «homoterapi». Ideen om at seksuell legning er mulig å styre, har også gitt opphav til begrepet «reorientering». Det er emment uansett hvilken merkelapp det har og er et overgrep.

Det er bare å gratulere landets skeive med atter en seier og nye skritt mot et friere og mer inkluderende Norge.

Høsten 2019 var det demonstrasjoner utenfor Stortinget for å få gjennomslag for et forbud mot terapi med mål om å kurere homoseksuelle. Blant de som holdt appell var nåværende statsråd Trettebergstuen. Midt i den pågående Pride-festivalen kunne hun torsdag lansere regjeringens forslag. En foreslått strafferamme på opp til seks års fengsel, er et signal om stort alvor. Også reklame for konverteringsterapi gjøres straffbart.

Bare KrF har kjempet åpent imot et forbud. Praksisen har i Norge nesten utelukkende vært gjennomført i konservative trossamfunn. KrFs tidligere parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan advarte i 2019 prinsipielt mot det han mente var å begå et overgrep mot konservative gruppers trosfrihet. Partiet ville beskytte muligheten til å utøve religiøs praksis uten statens innvirkning.

Statsminister Erna Solberg var på sin side tydelig på at hun ikke likte ideen om homoterapi og gikk inn for en utredning. Først sommeren 2021 kom Solberg-regjeringen på banen med et lovforslag, men hun måtte inngå en et lite ærbart kompromiss med regjeringspartner KrF. Terapien ble kun strammere regulert og loven skulle bare hindre at den ble rettet mot barn under 16 eller 18 år.

Lovforslaget som det tok halvannet år å formulere, ble møtt med stor motstand. Det skulle fortsatt være lovlig å «behandle» homoseksualitet. Nå gjør Jonas Gahr Støres regjering det eneste fornuftige og forbyr all konverteringsterapi av homofile. Dette bør det også være et overveldende politisk flertall for på Stortinget.

