Et avgjørende viktig arbeid

Fredag kunne statsminister Jonas Gahr Støre endelig presentere ekstremismekommisjonen ved minnesmerket for ofrene etter terroren 22. juli, 11 år etter det grusomme angrepet på ungdommene i AUF og det norske demokratiet. Det var ikke en dag for tidlig.

Terroren kom ikke utenfra, den kom innenfra. Og dens grunnlag finnes fortsatt

Bakgrunnen er så altfor kjent. 77 mennesker mistet livet til høyreekstrem terror i Norge 22. juli 2011. Terroristen var norsk. For tre år siden planla en annen ung, norsk mann å angripe Al Noor-moskeen i Bærum, med mål om å drepe så mange som mulig. Han ble overmannet, men ikke før han hadde drept sin adopterte stesøster.

Dette er ikke første kommisjon etter terrorangrepet 22. juli. Vi har i årevis diskutert Gjørv-kommisjonens kritiske vurderinger av beredskapen, og flere av forslagene i kommisjonens rapport har blitt politikk. Det har vært helt nødvendig.

Noe har likevel manglet i vår felles, nasjonale samtale om terror på norsk jord. Dette handler ikke om naturkatastrofer, der eneste forsvar er sperringer, politi og responstid. Det er menneskelige handlinger som har ødelagt liv og drømmer. Og menneskelige holdninger. Anders Behring Breiviks løftes i en skrudd internettvirkelighet fram som et forbilde for høyreekstreme terrorister verden over. Derfor er det på høy tid at vi nå får en kommisjon som skal se bredt på radikalisering og terror i samfunnet vårt.

Det er AUF som har jobbet for – og krevd – denne kommisjonen. De ble hørt av Arbeiderpartiets landsmøte. Ungdomsorganisasjonen var terroristens hovedmål 22. juli. AUF har klart å gå videre på imponerende vis. Det har ungdommene klart samtidig som de har forsøkt å få i gang en nasjonal samtale om tankegodset bak det grusomme angrepet.

Som AUF-leder Astrid Hoem sa under presentasjonen av kommisjonen fredag: Terroren kom ikke utenfra, den kom innenfra. Og dens grunnlag finnes fortsatt. «Vi har ikke klart å stoppe hatet. Den livsfarlige ekstremismen og rasismen lever fortsatt», sa Hoem.

Cathrine Thorleifsson, forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, skal lede kommisjonen, som skal levere en rapport innen utgangen av neste år. Vi har store forventninger til kommisjonens arbeid. Vi håper ekstremismekommisjonen vil bidra i kampen for å hindre at «et ekstreme skal bli normalen», som AUF-lederen sa fredag.

