Riktig innhold, feil form fra LO om SV

«Nå må Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV finne sammen. Ikke bare fra sak til sak i Stortinget, men i regjering». Med disse ordene åpnet LO-leder Peggy Hessen Følsvik LO-kongressen mandag formiddag. Hun åpnet også en debatt om å få SV inn i regjering.

Å jobbe for en trepartiregjering ved hjelp av ulike medieutspill og fra talerstolen, mobiliserer flere motkrefter enn støttespillere.

LO-kongressen fortsetter ut uka, men SV-debatten ble lukket i løpet av en time eller to. Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre satt ydmyket igjen. Det var synlig for alle at det ikke er han som bestemmer sammensetningen av regjeringen han leder. For mens Støre var forsiktig positiv til initiativet, og SV meldte at de kunne forhandle hvis utgangspunktet var å begynne fra bunn igjen med blanke ark, var Sp-leder Trygve Slagsvold ikke til å misforstå. Glem det, var hans beskjed. Det er han, ikke Jonas Gahr Støre, som har siste ord i denne saken – fortsatt.

[ Derfor er Fornebubanen blitt en kamp for byrådets framtid ]

LO-utspillet førte til at Sp kom med enda klarere og mer kategoriske begrunnelser for sitt SV-nei enn de hittil har gjort. Nå sier Vedum tydelig at sikkerhetspolitikken er et viktig hinder, i en tid med krig i Europa. Et resultat av LO-lederens utspill er dermed at veien er blitt lengre – ikke kortere – fram til en ny, rødgrønn regjering.

[ En rapport som langt på vei frikjenner Hadia Tajik i pendlerboligsaken, blir møtt med rungende taushet. Hvorfor? ]

I sak har likevel Følsvik mange gode poenger. Det beste for Norge nå ville ha vært en stabil og forutsigbar flertallsregjering. Med SV om bord ville fordelingspolitikken, velferdspolitikken, klimapolitikken og den internasjonale solidaritetspolitikken blitt enda bedre enn den er nå. SVs Nato-motstand ville ikke ha skapt enorme problemer, slik Vedum hevder. SV styrte Norge i åtte år sammen med Ap og Sp, mens vi kriget i Afghanistan og i Libya.

Men å jobbe for en trepartiregjering ved hjelp av ulike medieutspill og fra talerstolen, mobiliserer flere motkrefter enn støttespillere slik situasjonen er nå. Mener LO alvor, er det politisk fotarbeid over tid som er veien til målet. Her kan LO-ledelsen gjerne la seg inspirere av mannen som fikk LOs hederspris mandag. Da det rødgrønne samarbeidet så dagens lys første gang på begynnelsen av 2000-tallet, skjedde det nettopp på grunn av langsiktig og tålmodig organisasjonsarbeid, blant annet fra Martin Kolberg, daværende partisekretær i Ap.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen