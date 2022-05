Milliondrysset over Frp-lederne

Den tidligere bankdirektøren Thor Bang skal ha testamentert flere eiendommer til tidligere Fremskrittsparti-leder Siv Jensen, skriver Avisa Oslo. Det skal dreie seg om verdier til flere titalls millioner, skriver avisa. Også Carl I. Hagen, Jensens forløper som Frp-leder, har arvet 250.000 kroner av Bang. Et tydeligere eksempel på at politikk er interessekamp, skal man lete lenge etter.

Noen slåss for bøndene, andre for kristenfolket. Atter andre er mest opptatt av milliardærenes vilkår

Bang døde i mars som enkemann. Han etterlot seg ingen barn. Bang, som ble 97 år gammel, eide en villa i Holmenkollen og en hytte ved sjøen. Det er salget av disse to eiendommene som skal danne grunnlaget for arven til tidligere finansminister Siv Jensen, skriver Avisa Oslo. Jensen vil ikke kommentere saken.

Carl I. Hagen, derimot, kommenterer gjerne. Han bekrefter at han kommer til å beholde pengene selv, og mener det må handle om en påskjønnelse for en godt utført jobb. «Han synes åpenbart at jeg har gjort en grei jobb i Frp. Og har belønnet meg noe for det», sier Hagen.

Vi skal selvsagt ikke legge oss bort i hvem Thor Bang ønsker at skal arve ham. Men det er av offentlig interesse hvordan hans politiske arvinger forvalter arven. Vil Jensen beholde pengene selv, eller går de tilbake til partiet som har gitt henne en arena for å blidgjøre Bang og andre formuende i Norge?

Fremskrittspartiet må gjerne kalle seg partiet for «folk flest», men realiteten er at partiet i alle år har kjempet for lavere skatter for de rikeste i Norge. Thor Bang er tilsynelatende så fornøyd med den jobben partiet har gjort at han velger å belønne partilederne rikelig for innsatsen.

Politikk er interessekamp. Det finnes selvsagt nyanser og andre kryssende hensyn, men i sin kjerne er partiene til høyre for sentrum – Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet – interessepartier for de mest velbeslåtte i samfunnet. Partiene til venstre for sentrum kjemper primært for andre interesser. Det er ikke noe moralsk galt i det ene eller andre. Noen slåss for bøndene, andre for kristenfolket. Atter andre er mest opptatt av milliardærenes vilkår.

Litt for mange har en tendens til å glemme denne sannheten. Arven etter Thor Bang er en fin påminnelse om hvem Fremskrittspartiet har kjempet hardest for.

