En gang stortingsrepresentant, alltid stortingsrepresentant. Etter endt tjeneste som folkevalgt på Stortinget har representantene fri tilgang til Stortingsbygget livet ut. Det kan det være gode grunner til, men at tidligere politikere skal kunne påvirke politiske beslutninger i nye og godt betalte stillinger som lobbyister, er ikke en slik god grunn. Derfor bør hele ordningen nå vurderes på nytt.

Stortinget kan ikke leve med en slik tvil om ordningen misbrukes

VG skrev i forrige uke om tidligere Høyre-politiker Kårstein Eidem Løvaas, som gikk ut av Stortinget i fjor høst. Han satt i næringskomiteen, der han som saksordfører ledet arbeidet med stortingsmeldingen om konkurranseforholdene i dagligvarebransjen. Nå er samme Eidem Løvaas «myndighetskontakt» i Reitan Handel, som eier Rema 1000. I den rollen kan han bruke sitt adgangskort til Stortinget til å påvirke sine tidligere stortingskolleger.

Nylig skrev DN om tidligere stortingsrepresentant for Frp, Ib Thomsen. Han skrev følgende i en jobbsøknad: «Dessuten har jeg fri tilgang til Stortinget resten av livet, som kan være nyttig i påvirkning fremover».

Begge eksemplene viser med all tydelighet at ordningen der de folkevalgte får et slags livslangt klubbmedlemskap på Stortinget er moden for en grundig gjennomgang. Det har da også Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Venstre nå tatt til orde for.

Debatten om en lobbyregister på Stortinget dukker stadig opp. Et slikt register vil gjøre det mulig for offentligheten å vite hvilke politikere som har møtt hvilke påvirkere. Et slik register bør på plass. Men all den tid avgåtte stortingsrepresentanter har fri tilgang, vil ikke deres møter med politikerne vises i et lobbyregister.

Det er vanskelig å finne gode argumenter for å videreføre denne evige tilgangen til landets øverste folkevalgte organ. Den såkalte «svingdøren» mellom politikk og PR-bransjen, der tidligere folkevalgte selger sin innflytelse til private aktører, aktualiserer problemstillingen.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) varsler en full gjennomgang av ordningen til høsten. «Det er betimelig å stille spørsmål ved om tidligere stortingsrepresentanter ved sine adgangskort har spesielle fordeler dersom de etter tiden som stortingsrepresentanter jobber som lobbyister», sier han til DN.

Vi kan ikke se hvordan Stortinget kan leve med at det er betimelig å stille slike spørsmål om integriteten i ordningen. Det er derfor riktig – og helt nødvendig – med en gjennomgang.

