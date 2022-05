Snu om «havrommet»

Regjeringen foreslår i revidert statsbudsjett å utsette byggingen av havforskningssenteret Ocean Space Center i Trondheim. Det har vakt sterke reaksjoner, ikke minst i Trøndelag, men også fra LO, NHO og opposisjonen. Det er forståelig. Utsettelsen er et uheldig signal.

Forskningssenteret skal etter planen bli et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på hav. Blant annet skal teknologi til havvind utvikles her. Utsettelsen framstår spesielt lite gjennomtenkt når den blir offentliggjort samme uke som regjeringen forpliktet seg til å satse på havvind.

Selv om tanken er god, ble konklusjonen gal om Ocean Space Center

Konsekvensene kan bli store. Det vil ta minimum to år før prosjektet kan starte opp igjen hvis det stanses nå, ifølge fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Trøndelag. Det kan bety at aktører som vil komme i gang med havvind, må kjøpe teknologien utenlands og utvikle den andre plasser i verden.

Dermed havner Norge på etterskudd i det som skal være starten på et nytt norsk industrieventyr. Vi minner også om at Jonas Gahr Støre (Ap) i forkant av valget i 2017 siden lovte at han ville bli statsministeren som virkelig skulle satse på «havrommet». Det rimer dårlig med beslutningen om å utsette prosjektet i Trondheim.

Samtidig er det ikke vanskelig å forstå at regjeringen ønsker en gjennomgang av kostnadene til offentlige investeringer i bygg og infrastruktur. «Store offentlige byggeprosjekter har vist et fellestrekk de siste årene. De sprekker, blir for dyre, og det er utfordringer med kostnadskontroll», begrunner Støre utsettelsen ovenfor NTB. Det er en sunn refleks.

Det er også sant at byggematerialer som stål og betong har hatt en betydelig prisvekst det siste året. Det er derfor bra at regjeringen vil nedskalere Regjeringskvartalet og krever kostnadskutt i andre offentlige prosjekter. Utsettelsen av havforskningssenteret i Trondheim er likevel uklok.

Ocean Space Center spiller en nøkkelrolle i den havvindsatsingen regjeringen selv presenterte denne uka – om vi ønsker å utvikle teknologien selv. Og nettopp det er en forutsetning for at havvindsatsingen skal gi grunnlag for et nytt industriløft for Norge.

Vi er derfor glade for at statsministeren åpner for dialog om prosjektet. Selv om tanken er god, ble konklusjonen gal om Ocean Space Center.

