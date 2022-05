Ta initiativ, Mehl

Krigen i Ukraina herjer videre, med voldsomt høye menneskelige omkostninger. Hittil har rundt 5,5 millioner ukrainere flyktet fra hjemlandet etter at Vladimir Putin og Russland invaderte 24. februar. Rundt tre millioner av dem befinner seg i nabolandet Polen. Nå ber den polske ambassadøren til Norge oss om å ta initiativ for å hente flere av dem til Norge. Det er en oppfordring vi må handle på.

Siden krigsutbruddet for litt mer enn to måneder siden, har Utlendingsdirektoratet (UDI) mottatt i underkant av 16.000 søknader fra ukrainere om opphold i Norge. Det er et høyt tall. Men det er en dråpe i havet sammenlignet med antallet som nå befinner seg i Polen. I hovedstaden Warszawa, en by med nesten to millioner innbyggere, er omtrent 20 prosent av befolkningen nå ukrainske flyktninger. Ordføreren i byen har bedt om hjelp fra EU og FN til å håndtere situasjonen.

Når hele den europeiske sivilisasjonen er i fare, må vi løfte i flokk

«Det vil bli satt pris på om norske myndigheter kom med et konkret forslag, for eksempel at Norge kan ta imot et visst antall flyktninger», sier Iwona Woicka-Żuławska, Polens ambassadør til Norge, til NRK. Vi har tidligere sagt ja til å ta imot 2.500 ukrainske flyktninger fra Moldova etter en lignende bønn derfra. Enn så lenge har det vist seg vanskelig å få disse flyktningene til Norge.

[ Lars West Johnsen: Det er ingen vei tilbake ]

Krigen i Ukraina er en europeisk tragedie. Norge bidrar med humanitær hjelp og med rause særordninger for ukrainske asylsøkere. Vi har også bidratt med våpen til ukrainernes forsvarskrig mot russerne. Bra, for all del. Men det skulle da også bare mangle. Når hele den europeiske sivilisasjonen er i fare, må vi løfte i flokk.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at Norge er klare til å hjelpe Polen – men at Polen må be om hjelp selv. «Vi vil åpne for å relokalisere for de som ber om bistand til det. Polen har ikke bedt om noen slik bistand», sier hun til NRK som et svar på den polske ambassadørens bønn om hjelp.

[ Dagsavisen mener: Gode signaler om frynsegoder ]

Det blir for passivt. I forrige uke nedjusterte UDI anslaget over hvor mange ukrainske flyktninger som ventes til Norge. Myndighetene planlegger for 60.000 flyktninger fra krigen, men tror nå at det vil komme færre. I en slik situasjon er det minste vi kan gjøre, å tilby hjelp til Polen i en prekær situasjon.

Justisministeren må ta initiativ overfor polske myndigheter med konkrete løfter om hjelp.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen