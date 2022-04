Norge når ikke klimamålene

Med dagens takt vil Norge ikke nå målet om 55 prosent kutt i klimautslippene i 2030, melder Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i ny rapport. Det er ikke en overraskende konklusjon, men den er like fullt nedslående. Nå må fagre ord og store planer om klimakutt bli til handling.

OECD har foretatt en stor gjennomgang av norsk klima- og miljøpolitikk, den fjerde i rekken. Rapporten sier det rett ut: Vi er langt fra å nå vårt opprinnelse mål om 40 prosent kutt innen 2030, og enda lenger unna å nå det mer ambisiøse målet om 55 prosent kutt som blant annet slås fast i regjeringsplattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Med dagens takt ligger vi an til å kutte utslippene med 20 prosent, anslår OECD.

Vi har så vel evne som økonomiske midler til å få til en overgang til et mer bærekraftig samfunn

Rapporten finner framgang på mange områder. Men problemene står i kø. Vi er langt unna å oppnå bærekraftig forbruk og beskyttelse av naturmangfold. Norge har blant verdens høyeste materialforbruk, noe som innebærer at vi står overfor betydelige utfordringer for å oppnå en sirkulær økonomi. I 2019 nådde den norske avfallsproduksjonen rekordhøye 12,2 millioner tonn.

Takket være vannkraften har Norge en av de mest avkarboniserte kraftsektorene i Europa og i OECD. Olje, naturgass og kull utgjorde i 2020 bare halvparten av den norske energimiksen. Det er positivt – men det gjør det også vanskeligere for oss å kutte utslipp enn for mange andre land, der energimiksen er brunere og dermed lettere kan bli mer grønn.

Rapporten anbefaler oss å gradvis øke Co2-avgiften ytterligere og å lage en konkret utfasingsplan for fossilt brennstoff. Samtidig er OECD ærlig på at dette er vanskelig, og at det blir enda vanskeligere på grunn av krigen i Ukraina. «Forsøk på å redusere EUs avhengighet av russisk olje og gass kan komme til å bremse tempoet på Norges overgang fra olje og gass», står det i rapporten.

Det er helt sant at overgangen til et grønt samfunn er vanskelig. Vi kommer til å gjøre store feil på veien dit, og vi kan risikere at det vil koste oss som samfunn og enkeltindivider. Det betyr ikke at vi skal gi opp – eller bare fortsette på den kursen vi er på.

Det holder ikke om vi kutter 20 prosent innen 2030. Som rapporten fastslår: Vi har så vel evne som økonomiske midler til å få til en overgang til et mer bærekraftig samfunn – både her hjemme og i utlandet. Det er bare å brette opp ermene.

