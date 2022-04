Sykkelmarerittet

Torsdag ettermiddag ble hovedstaden rystet av en grusom ulykke midt i byen. En kvinne i 50-årene ble rett og slett knust av en lastebil i rushtidstrafikken. I mange skrekkslagne vitners påsyn i et av byens mest hektiske veikryss.

Dødsulykker hører heldigvis med til sjeldenhetene i Oslo-trafikken, selv om trafikkbildet ofte er kaotisk. Norge er i den absolutte verdenstoppen når det gjelder trafikksikkerhet. De fleste sykkelulykker skjer på natta og tre av fire ulykker er, ifølge Statens vegvesen, såkalte eneulykker.

Ulykker som skjer fordi sjåføren ikke har oversikt, må settes en stopper for.

En grusom trend dominerer de alvorlige ulykkene i Oslo. Den gjelder syklister som drepes eller kvestes etter å ha endt i lastebilenes livsfarlige blindsone. 2017 ble syklist drept ved Ulvøya. I 2018 ble syklist drept i Bjørvika. I 2018 og 2020 endte møter med lastebil med store skader. Og torsdag ble altså en kvinne knust på St. Hanshaugen.

I 2018 lanserte Vegdirektoratet rapporten «Tungt møter mykt – ulykker i by med tungekjøretøy og myke trafikanter». Bakgrunnen var at 173 syklister i Norge var blitt drept i trafikken fra 2000 til 2017. I rapporten konkluderes det med at mange av dødsulykkene skjer når lastebilen svinger til høyre. Ifølge en doktorgradsavhandling fra NTNU som siteres i rapporten er Norge paradoksalt nok blant de dårligste i hele Europa når det gjelder ulykker mellom tunge kjøretøyer og syklister.

Noe må gjøres med denne sikkerhetsmessige blindsonen. Vegdirektoratet mente at løsningen er færre lastebiler i byen på tidspunkter med mange syklende. Ulykken torsdag ettermiddag aktualiserer dette. Det krever stor grep for å legge om varelogistikken for hele Oslo, men det er mulig med større terminaler utenfor bykjernen, og færre og mindre kjøretøy inne i den. Dette er også viktig for det grønne skiftet.

Mens man venter på de strukturelle endringene, kan man fra politisk hold kreve bedre teknologi for lastebiler som kjører i by. Moderne lastebiler er godt utstyrt med kamera, sensorer og varslingssystemer, men store deler av lastebilparken er gammel og opererer uten disse. Her bør det komme krav om investeringer og oppgradering til lastebileierne.

Ulykker som skjer fordi sjåføren ikke har oversikt, må settes en stopper for. For store kjøretøy uten moderne sikkerhetsutstyr, må det innføres kjøreforbud i Oslo sentrum.

