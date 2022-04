Få fart på bosettingen

UDI anslår at det vil komme flere titalls tusen flyktninger fra Ukraina til Norge i år. Tallene varierer fra 22.000 til 120.000, med 60.000 som et anbefalt scenario. Hittil er norske kommuner bedt om å bosette 35.000 flyktninger.

Kommune-Norge har stilt opp. Flere kommuner har meldt inn at de kan bosette flere enn de er blitt bedt om, og bare noen få har sagt at de vil ha færre enn det UDI og IMDi ønsker. Kommunene har hittil vedtatt å bosette drøyt 30.000 flyktninger.

Men til nå har bare 590 flyktninger fått tildelt en kommune, og så få som 173 er bosatt av de drøyt 6.000 ukrainerne som har fått innvilget opphold i Norge. Tallenes tale er tydelig: Dette går altfor tregt.

Vi har forståelse for at IMDi og UDI står i en ekstrem og akutt situasjon. Mye skal ordnes på rask tid, og viktig papirarbeid og kartlegging kan ikke bare legges til side. Signalene om at kartleggingen på mottakene er forenklet og vi skje raskere, er i og for seg positive. Likevel slutter vi oss til Oslos byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap), som peker på at man kunne vurdert å bosette flyktningene først, og så få avklart kartlegging i etterkant. For eksempel.

En akutt situasjon krever handlekraft og evne til nytenkning fra statsråd Marte Mjøs Persen.

Det er mange barn og kvinner blant flyktningene fra Ukraina. De har opplevd brutale krigshandlinger og en traumatisk flukt. Et stabilt liv i en kommune, med nettverk, skole og jobb, er et viktig og nødvendig tilbud i en slik situasjon. Tilværelsen på mottak bør være så kort som mulig. Det hjelper heller ikke at det tidvis kommer rapporter om mottak som tilbyr helt uakseptable boforhold.

I likhet med Rina Mariann Hansen i Oslo, etterlyser også ordføreren i Nordreisa, Hilde Nyvoll (Ap), flyktningene hennes kommune har forberedt seg på å bosette. Også Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, peker på at bosettingen går altfor langsomt. NOAS minner i tillegg om episodene der flyktninger fra Ukraina er blitt oppsøkt av personer med onde hensikter, og peker på at bosetting – med nærmiljø og venner – gir en helt annen beskyttelse mot slike trusler enn livet på mottak.

Vi forventer derfor at inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) nå lytter til disse viktige advarslene, tar dem på alvor, og sørger for å få fart på bosettingen. En akutt situasjon krever handlekraft og evne til nytenkning.





