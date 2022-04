Den varslede russiske offensiven øst i Ukraina er nå i gang. Herredømmet over det kullrike Donbas-området skal sikres. I russisk propaganda heter det at de to fylkene Donetsk og Luhansk skal frigjøres. I dette grenseområdet har krigen rådet siden 2014.

Det er et skadet russisk dyr som nå går til angrep. Ydmyket på den globale scenen for sin militære impotens. Avslørt som en langt svakere militær makt enn omverden har trodd. Det borger for et verre nivå av brutalitet i ukene som kommer.

Analytikere snakker om 9. mai som en tidsramme for offensiven. Da markerer Russland Seiersdagen etter andre verdenskrig, en markering som har fått et kraftig oppsving under Putins regime. Seieren over Nazi-Tyskland kan, fra et russisk perspektiv, ikke markeres uten en ny seier å feire mot de nye nazistene i vest, Ukraina. De russiske soldatene har derfor ryggen mot veggen. Alternativer til seier på slagmarken fins ikke. Desperasjonen vil føre til en enda styggere krig.

Bildene fra Mariupol forteller det meste om evne og vilje hos det russiske regimet. Og nå skal krigsinnsatsen trappes opp. Status 9. mai vil si mye om utgangspunktet for en eventuell framforhandlet fred. Russisk kontroll over de østlige delene av Ukraina, kan være et resultat Putin kan selge inn som en seier på hjemmebane.

Norge må, som alle land, bidra til Ukrainas rettferdige kamp. Hva ukrainerne kan akseptere av fredsavtaler, må bli opp til dem. Men landet må gis alle muligheter og midler til å slåss mot overmakten. Derfor er vi glad for at Norge nå trapper opp den militære støtten. Onsdag ble det klart at vi gir bort hele Mistral-luftvernsystemet med 100 missiler. Selv om dette er gammelt utstyr som var på vei ut av det norske forsvaret, er det et godt og riktig signal av våre myndigheter.

Opposisjonen presser på for mer og tyngre våpen. Den har vår støtte. Også for krav om å sende mer penger. Vladimir Putins voldtekt av Ukraina må stanses med alle midler.

