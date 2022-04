Elon Musk bør ikke få kjøpe Twitter

I løpet av påsken har den amerikanske mangemilliardæren og Tesla-gründeren Elon Musk forsøkt seg på en fiendtlig overtakelse av mikrobloggtjenesten Twitter. Musk, som er en av verdens rikeste, om ikke den rikeste, har signalisert at han ønsker å slippe til flere stemmer på den populære medieplattformen.

[ Biler i brann, angrep på politiet og brannvesen. Hva har gått galt i Sverige? ]

På overflaten høres dette flott ut. Men det Musk i realiteten tar til orde for, er å ta full kontroll over plattformen, helt alene, og fjerne sperrene mot flere Twitter-brukere som har misbrukt tjenesten til å spre falsk propaganda, hatytringer og oppfordringer til vold. Blant dem er USAs tidligere president Donald Trump og flere av hans likesinnede som knyttes til forsøket på å stanse USAs demokratiske valg av president ved hjelp av et voldelig kupp 6. januar 2021.

Å røkte, kuratere og redigere plattformer som samler millioner på millioner av mennesker verden over, bør være en selvfølge.

Twitter-raidet til Elon Musk begynte med at han kjøpte seg opp til ni prosent i selskapet og antydet at han ville ha en plass i styret. Men en styreplass ville bety at Musk måtte opptre lojalt. Han kan ikke både sitte i styret og latterliggjøre firmaet. Ganske raskt endret han planene. Musk frasa seg styreplassen, og sa at han i stedet ville kjøpe hele Twitter. Det forsøket har Twitter møtt med en såkalt giftpille: Dersom Musks eierandel blir større en femten prosent, vil selskapet oversvømme markedet med et stort antall billige aksjer som alle eksisterende aksjonærer unntatt Musk kan kjøpe. Slik kan de beholde kontrollen.

[ Dagsavisen mener: Det vil være et fornuftig trekk om Finland og Sverige nå velger å gå inn i Nato. ]

Det får vi håpe at de klarer. På sitt beste er Twitter og andre sosiale medier en arena for nyttig informasjon og gode diskusjoner. På sitt verste er de et arnested for aggressive roboter og andre aktører som presser fram polarisering, manipulerende aktiviteter som angriper demokratiet og løgnaktig propaganda som skader det offentlige ordskiftet. Å røkte, kuratere og redigere plattformer som samler millioner på millioner av mennesker verden over, bør være en selvfølge. Musks planer for et Twitter med ham selv som enehersker vil innebære det stikk motsatte.









Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen