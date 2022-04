Ukulturen vi ikke blir kvitt

I helga fikk regjeringen Støre enda en krise i fanget. Forsvarsminister Odd Roger Enoksen trakk seg umiddelbart etter avsløringer om at han lenge hadde et forhold til en svært ung kvinne. Enoksens avgang var helt nødvendig. Men mange spørsmål står fortsatt igjen.

Kvinnen fortalte i VG hvordan Enoksen i 2005 innledet et forhold med henne. Hun var 18 år da de møttes, han var 50. Hun var skoleelev, han var gift og stortingsrepresentant, og ble senere samme høst statsråd i den rødgrønne regjeringen. Kvinnen forteller at han lokket med sommerjobb på Stortinget og et innblikk i maktens korridorer, og presset grensene hennes. Forholdet pågikk over tid. Hun var med ham på jobb og på hotellrom.

Den seksualiserte ukulturen som ble avslørt med Metoo, er fortsatt en verkebyll

Fra før var det kjent at tidligere nestleder i Nordland Senterparti, Hilde Lengali, i 2017 rapporterte inn to seksualiserte episoder med Enoksen. Enoksen innrømmer den ene hendelsen, men hevder å ikke huske den andre. Lengali forteller om manglende støtte fra Senterpartiet i etterkant av at hun fortalte om episodene.

Mange spør om regjeringens sjekk av statsråders fortid er god nok, etter at arbeids- og inkluderingsminister Hadja Tajik (Ap) måtte trekke seg etter en pendlerboligavsløring, og at Enoksen nå måtte gå. Det er et relevant spørsmål. I likhet med flere som har uttalt seg, er vi dessuten kritiske til at Enoksen ikke selv innså at forholdet til den unge kvinnen gjorde ham eksponert og egentlig uegnet som forsvarsminister. Hva kan ikke uvennlige makter bruke en så dramatisk hemmelighet til?

Det mest alvorlige i denne saken er likevel maktas blindhet for hvordan skjeve maktforhold utnyttes til å påføre andre ubehag og skade. Enoksen avviser at han har vært i en maktposisjon overfor den unge kvinnen. For ham handlet denne historien om utroskap. Kvinnens versjon er en ganske annen. «Jeg har båret på dette i så mange år, og skammet meg sånn. Det er ikke riktig at jeg skal bære på det, når han brukte makta si og sin posisjon til å få det han ville. Det skulle han ikke gjort, og jeg skulle ønske han tok ansvar», sier hun i dag.

Den seksualiserte ukulturen som ble avslørt med Metoo, er fortsatt en verkebyll. Mange må ha sett dette utfolde seg. Var det virkelig ingen av våre folkevalgte eller kretsen rundt dem som reagerte på at den voksne mannen hadde med seg en skoleelev på jobb og privaten?

Odd Roger Enoksen er nå ute av norsk politikk. Hans sak vil bli enda et eksempel på hvorfor Metoo-kampen må fortsette så lenge det finnes menn med makt som verken forstår eller lærer.

