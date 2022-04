Lise talte makta midt imot

Denne uka talte Lise Klaveness, den nyvalgte presidenten i Norges Fotballforbund, til de høye herrer på FIFA-kongressen i Qatar. Hun fikk avmålt applaus fra de mektige på toppen av verdens største idrett. Fra oss, derimot, får hun trampeklapp og hatten av.

Talen til Klaveness gjør at norsk fotball kan gå med hodet høyere hevet. Hun talte på vegne av den norske fotballfamilien, etter mandat og føring fra fotballtinget, fotballens øverste organ. Og hun var forbilledlig klar på at Qatar fikk VM på grunn av korrupsjon: «Tildelingen av VM [til Qatar] skjedde på en uakseptabel måte, og med uakseptable konsekvenser», sa Klaveness.

Akkurat nå er det vi som har mest grunn til å være stolt over vårt bidrag til fotballen

Sjefen for VM i 2022, Hassan Al-Thawadi, svarte, tydelig provosert, at Klaveness var kunnskapsløs, og at hun burde ha bedt ham om et møte for å oppklare «fordommer og misforståelser». Så fulgte resten av det internasjonale fotballforbundet opp med forskjønnede beskrivelser av virkeligheten i Qatar og løfter om at fotball-VM i høst vil bli tidenes beste mesterskap.

Den reaksjonen viser hvor viktig det var at Lise Klaveness var akkurat så modig som situasjonen krever. Den internasjonale toppfotballen er syk. Tildelingen av VM, fotballens største scene, til Qatar, er bare toppen av skaden et korrupt og blindt lederskap har påført idretten. Og Norge har altfor lenge vært en stille medløper. Det tok slutt da vår første kvinnelige fotballpresident inntok talerstolen i Qatar.

Krefter på grasrota i norsk fotball jobbet hardt for at Norge skulle boikotte fotball-VM i Qatar. De ville ikke være med på en fotballfest på gravene til gjestearbeidere i landet. Et flertall på fotballtinget sa nei til boikott. Debatten gjorde uansett norsk fotball godt. I etterkant har representanter på flere nivå vært tydelige i kritikken av FIFA og tildelingen. Det har blitt lagt merke til internasjonalt.

Det hele nådde sin topp med talen til Lise Klaveness. Den vil trolig ikke få konsekvenser – på kort sikt. Men det er å håpe at den peker framover og gir styrke til de progressive kreftene som forsøker å skape en renere og sunnere fotball.

Vi er ikke verdens beste i fotball i Norge. Men akkurat nå er det vi som har mest grunn til å være stolt over vårt bidrag til fotballen. Takket være at Lise Klaveness faktisk har tatt grasrota på alvor.

