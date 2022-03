Samling om Nato

I kriser samler vi oss rundt det kjente og trygge. Den overveldende støtten til Nato i den norske befolkninger er enda et bevis for det. En undersøkelse Norstat har gjort for Aftenposten, viser at 86 prosent av befolkningen støtter Norges Nato-medlemskap i dag. Det er et skyhøyt tall – som også gjelder over hele det politiske spekteret.

Det er betryggende at det er bred samling om vårt medlemskap i Nato

Til og med partiet Rødt, som har i sitt program at Norge må melde seg ut av Nato, har en stor overvekt av velgere som er positive til norsk medlemskap. 72 prosent av Rødts velgere sier ja til Nato, 18 prosent sier nei, mens 10 prosent oppgir at de ikke vet. Også SV, et parti hvis røtter går tilbake til kampen mot norsk medlemskap i Nato, har velgere som er i utakt med partiets standpunkt om Nato. 74 prosent av SVs velgere sier ja til Nato, 9 prosent sier nei – og hele 17 prosent oppgir at de ikke vet.

Disse 17 prosentene av SVs velgere som ikke kan si ja eller nei til Nato, viser på mange måter skvisen partiene langt ute på venstresiden befinner seg i. Dette er et vanskelig spørsmål for partier og velgere som er mer kritisk til USAs rolle i verden enn de fleste. SV har tatt konsekvensen av at verden er et farligere sted nå enn før Vladimir Putin sendte sine tropper inn i Ukraina, og har åpnet for en bred debatt om Nato-medlemskap fram mot partiets landsmøte neste år.

Rødt, derimot, står på sitt nei til Nato. Men som partileder Bjørnar Moxnes understreker: «Du kan trygt stemme Rødt om du er for Nato, noen utmeldelse står ikke på dagsordenen».

86 prosent av Venstres velgere sier ja til Nato, og 88 prosent av MDG-velgerne. I de andre partienes velgergrupper, er støtten over 90 prosent. Kort sagt: Det er stor og tverrpolitisk enighet i befolkningen om Norges Nato-medlemskap.

Vi lever i en tid preget av kriser. Fram til krigsutbruddet i Ukraina, har mange av oss vært bekymret for splittelse og polarisering i befolkningen. Det er derfor ekstra betryggende at det er bred samling om vårt medlemskap i Nato. Det gjør oss bedre rustet til å møte de tøffe utfordringene som ligger foran oss.

