Utsikter til fred

Tusentalls mennesker har mistet livet, blitt skadet eller mistet sitt hjem. Millioner er tvunget på flukt så langt i en meningsløs konflikt tvunget på Ukraina av et aggressivt Russland.

Krigen må ta slutt. Spørsmålet er på hvilke premisser. Det er positivt og håpefullt at det er kontinuerlig dialog mellom Ukraina og Russland med mål om en våpenhvile, men Ukraina og verden kan ikke innrømme Russland en fredsavtale som vil signalisere at bruk av rå militær makt er en vei til å oppnå politiske mål.

Avtaler med en diktator skrives i sand.

Russlands krig går på ingen måte etter planen. En rask offensiv skulle velte regimet i Kyiv. En militær seier virker nå å være langt unna, og ifølge offentliggjorte britiske etterretningsrapporter har Putins styrker stoppet opp på alle fronter. Veien framover vil bli enda mer brutal. Ukrainsk militær evne og motivasjon har blitt dramatisk undervurdert. Putins angrepskrig er planlagt og gjennomført på sviktende grunnlag. Russisk militærmakt er ydmyket.

Det betyr at russisk forhandlingsposisjon er svekket. Ukrainas posisjon i krigen er styrket. Samtidig viser Putins TV-sendte tale onsdag en lite forsonlig leder. Han fører nå en vill retorikk, særlig myntet på hjemlige opposisjonelle. Den er skremmende og dyster, og plasserer Putin i historiens skrekkabinett.

Parallelt foregår det altså forhandlinger. En telefonsamtale mellom Putin og Tyrkias president Erdogan, referert av BBC, gir verden innblikk i posisjonene. Et sentralt krav er at Ukraina må holdes utenfor Nato, noe Ukrainas president Zelenskyj langt på vei har akseptert. I tillegg vil russerne ha garantier for at Ukraina ruster ned og løfter om at posisjonen til russisk språk respekteres.

Russerne insisterer videre på at Ukraina skal «avnazifiseres». Dette bygger på russernes vanvittige propaganda. For Zelenskyj, som selv mistet familie i nazistenes jødeforfølgelser, er denne retorikken absurd, men det kan likevel være et krav som kan innfris gjennom et formalisert forbud mot organisert nynazisme i landet.

Men så blir det vanskeligere. Russerne insisterer på at Ukraina aksepterer at landets østlige regioner, som har vært i krig siden 2014, avgis, samt at russisk eierskap av Krim anerkjennes. I så fall har Putin vunnet fram med sin maktbruk. Det er en motbydelig, men pragmatisk tanke.

En fredsavtale med Russland er i praksis en avtale med Putin. For å stoppe den humanitære og kulturelle katastrofen som vil ramme Ukraina ved måneder eller år med krig, kan det måtte inngås kompromisser slik at Putin kan redde ansikt og kalle det en seier. Det resten av verden vet er et nederlag.

Putin varer ikke evig. Og avtaler med en diktator skrives i sand.

