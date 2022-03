Det er snart gått ett år siden det ble offisielt at DNB, der den norske staten er majoritetseier, forsøkte å kjøpe opp den brysomme konkurrenten Sbanken. Et bud var allerede avtalt med storeier i Sbanken, Altor-fondet. Responsen fra Sbankens egne kunder var overveldende. De raste mot planene.

Vi trenger derimot mange gode banker og miljøer som kan skape reell konkurranse i markedet.

Ordene var store blant mange og bekymringen enda større for hva denne maktkonsentrasjonen i bankmarkedet ville bety for forbrukerne.

DNB jobbet ufortrødent videre med sine planer om å bli en enda større aktør. I november satte Konkurransetilsynet ned foten og forbød handelen. Etter å ha brukt lang tid på en svært grundig vurdering. Storbanken hadde lagt fram tre ulike modeller for å få overtale konkurransemyndighetene: «Ingen av de fjerner i tilstrekkelig grad vår bekymring», sa konkurransedirektør Lars Sørgard i Konkurransetilsynet.

DNB anket, og saken gikk til Konkurranseklagenemnda, som onsdag konkluderte med å gi stortransaksjonen grønt lys. Nemnda mener i motsetning til tilsynets fagfolk at det ikke er sannsynliggjort at oppkjøpet vil kunne medføre betydelig konkurranseskade.

Tilsynet tar avgjørelsen til etterretning. Men for oss er det oppsiktsvekkende at tilsynets faglige vurderinger er satt til side. Vi vil mene avgjørelsen nærmest er eksistensiell for tilsynet. Å få sitt faglige skjønn tilsidesatt i en av de største sakene på lang tid, undergraver Konkurransetilsynets posisjon.

Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne sier til Dagens Næringsliv at «dette en dårlig dag for alle landets forbrukere og alle som er opptatt av best mulig konkurranse». Det er enkelt og godt oppsummert.

Det er bare DNB som i dag kan glede seg. De ansatte i Sbanken fortviler. Kundene er skuffet. For norske forbrukere er dette dårlige nyheter. Norge trenger ikke en enda større bankaktør, og mer konsentrert makt. Vi trenger derimot mange gode banker og miljøer som kan skape reell konkurranse i markedet. Hvordan en enda mer dominerende DNB vil være et bidrag til billigere, bedre tjenester og større valgfrihet for kundene, virker helt uforståelig.

Forbrukerne ville vært bedre tjent med at Sbanken kunne fortsatt å være en skarp motstander i markedet og stadig utfordre DNB. Nå er en heftig konkurrent i praksis lagt ned. Og moralen i historien er dessverre at makta rår, også i Norge vinner de med de største musklene alltid til slutt.

