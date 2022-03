Flyktningkrise?

Krigen herjer videre i Ukraina. Rapportene om sivile lidelser er ikke til å bære. To millioner ukrainere har flyktet fra den russiske invasjonen, ifølge FN. Noen har allerede ankommet Norge, og langt flere er ventet. Vi åpner grensene våre – som seg hør og bør. Vi må gjøre det vi kan for å hjelpe sakesløse mennesker som har mistet sine hjem til Putins krigsmaskineri.

Det er rørende å se hvordan det norske folk åpner sine hjem. Da Indre Østfold kommune spurte innbyggerne om husrom til ukrainske flyktninger, ble mer enn 235 sengeplasser i private hjem tilbudt i løpet av noen timer. Slik er det over hele landet.

Så får vi håpe at vi er like hjertevarme også neste gang mennesker i nød har behov for en trygg havn i Norge

Også det offisielle Norge trår til. Regjeringen har innført kollektivt, midlertidig asyl til ukrainske flyktninger. I Oslo tilbyr kollektivselskapet Ruter gratis transport på buss, trikk og bane for ukrainere. Det er en fin gest. Flyktninger fra krig skal føle seg velkomne i landet vårt.

Det er likevel ikke til å unngå å legge merke til at de ukrainske flyktninger fra krig får en varmere velkomst enn de mange titusen som kom til landet under den såkalte flyktningkrisen i 2015 og -16. Varme mottakelser og kampanjer som Refugees Welcome Norway snudde raskt til bekymring for integrering, diskusjon om prisen for å ta imot krigsflyktninger og uttalelser som Sylvi Listhaugs famøse om at flyktninger «ikke kan bli båret på gullstol inn i Norge».

[ Trygve, hvor er du? ]

Den samme Listhaug ber nå om et opplegg som skal skaffe ukrainere jobb, skole- og barnehageplass raskest mulig. Dette har fått mange til å anklage Frp for å forskjellsbehandle flyktninger på bakgrunn av hudfarge og kultur. Uten å gå inn i anklagene, noterer vi at Frp spiller en mer konstruktiv rolle denne gangen.

Det er likevel mulig å forstå dem som påpeker forskjellsbehandling av flyktninger basert på hvor de kommer fra. Danmark innførte den famøse «smykkeloven» under den forrige store flyktningbølgen. Den ga myndighetene rett til å konfiskere eiendeler fra flyktningene. Loven er nå foreslått fjernet. Det har fått mange til å rope ut om forskjellsbehandling.

[ Will It Make The Boat Go Faster? ]

Vi mennesker identifiserer oss med det som er nært. Ukraina er et europeisk land. Det kan forklare hvorfor vi er ekstra åpne for flyktninger fra Putins krig. Og uansett hvordan man snur og vender på det, er det betryggende å se at vi ønsker mennesker velkommen til landet vårt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen