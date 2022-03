Bidens stoiske ro

«We are going to be ok», sa Joe Biden i sin første State of the Union-tale. Det er ikke akkurat et ekko av Winston Churchills «we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets». Og godt er nok det.

Verden skal prise seg lykkelig over at Donald Trump ikke er president

Talen til amerikanerne er også en tale til verden. Tilstanden i verden største militærmakt og derfor i verdens viktigste demokrati er avgjørende for oss alle. Supermakten har som alle andre vært gjennom tøffe år med pandemi, nå truer landets tradisjonelle motpol Russland med krig. Krise følger krise.

Med Ukrainas ambassadør til Washington Oksana Markarova til stede i salen, brukte Biden den første halvdelen av sin times tale på krigen i Europa. En krig som vil dominere de neste tre årene av Bidens presidentskap. Presidenten var trygg og samlende, tydelig og veloverveid i sitt budskap, men ikke provoserende. Ikke egnet til å øke spenningen ytterligere mellom de gamle erkefiendene. Det er klokt. Vi, det amerikanske folket, står sammen med det ukrainske folket, sa Biden. Men han gjorde det like klart at det er uaktuelt å sette amerikanske styrker inn mot russerne i Ukraina.

Det har vært en vanvittig uke. Invasjonen var overraskende, den vestlige responsen med lammende økonomiske sanksjoner tilsvarende rask og overveldende. Kreml må være rystet over mangel på militær suksess, ukrainsk motstand og en svært sammensveiset og koordinert utenomverden. Vi står samlet, sa Biden. «Together. Together. Together, along with our Allies». Etter Bidens tale, samlet FN i plenum seg i en kraftig fordømmelse av russisk aggresjon. Kina avsto igjen fra å stemme, slik de heller ikke gjorde det i Sikkerhetsrådet. Men de som tier samtykker, kanskje.

Mange var i opptrappingen til krigen redd for at Europa skulle bli stående på gangen mens USA og Russland diskuterte fred og betingelser. Bidens tale var ikke selvhevdende, men fokuserte på fellesskapet og på å gi Ukraina kraft. USA og Biden har bundet solide bånd til Europa igjen, hele verden er nå forent mot Putins vanvidd. Fronten mot Russland er ikke blitt amerikansk, den er først og fremst europeisk. Det er strategisk klokt. USA er symbolet på vesten og en rød klut for hjemlig russisk propaganda. Derfor er amerikansk sindighet nå så viktig.

Verden skal prise seg lykkelig over at Donald Trump ikke er president, men at Biden med sin massive erfaring fra kongressen og Det hvite hus som visepresident, leder verdens mektigste land akkurat nå. Lederes lynne og ordvalg har stor betydning.

