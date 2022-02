Svaret er sanksjoner

USA, EU og Norge har varslet kraftfulle sanksjoner for å ramme Russland økonomisk i kjølvannet av krigen mot Ukraina. USA innfører nye begrensninger på hva som kan eksporteres til Russland. Fire russiske banker blir blokkert, og den russiske eliten får det vanskeligere. EUs nye sanksjoner vil ramme 70 prosent av Russlands banksektor og flere statlige selskaper i landet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge kommer til å slutte seg til EUs linje.

Kraftig fordømmelse fra Vestens side biter ikke på president Vladimir Putin. Ukraina er ikke medlem av NATO. Derfor er det heller ikke aktuelt for denne forsvarsalliansen å gripe aktivt militært inn i krigen. Økonomisk pisk er det realistiske svaret. Dette er riktignok et tveegget sverd, for det vil bety svekket vekst i hele verden. Men det er verdt prisen. Den blir beskjeden målt opp mot de menneskelige, økonomiske og geopolitiske kostnadene av selve krigen.

Problemet er at Russland har en delvis alliert i Kina.

Russlands invaderende krig i Ukraina kan ikke stå ubesvart. Vesten må ta i bruk langt sterkere og mer massive sanksjoner enn det som ble iverksatt etter Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014. Disse sanksjonene har hatt liten effekt. Og det er nødvendig med enda kraftigere lut enn det som så langt er signalisert. USA og EU bør sørge for at Russland stenges ute av Swift, som er det internasjonale betalingsnettverket mellom banker. Da vil Russland virkelig merke det.

Problemet er at Russland har en delvis alliert i Kina. Kinesiske myndigheter sier at de forstår Russlands «rimelige sikkerhetsbekymringer». Det poengteres riktignok at Kina alltid har respektert suvereniteten og territoriet til alle. «Men vi har også sett at det ukrainske spørsmålet har sin egen og kompliserte historie», heter det i en uttalelse fra den kinesiske regjeringen.

Kinesiske myndigheter står trolig klar til å hjelpe russerne ut av en økonomisk knipe med lån og gjennom sitt alternative betalingssystem. Kina er en økonomisk stormakt, og president Xi Jinping synes å ha et godt øye til Vladimir Putin. De to møttes under vinter-OL i den kinesiske hovedstaden. Kinas kjøp av russisk gass har allerede bidratt til å styrke den russiske økonomien, som helt siden annekteringen av Krim har vært rammet av vestlige sanksjoner. Kinesiske myndigheter har nylig også godkjent import av russisk hvete.

Det er å håpe at Vladimir Putin forregner seg og at han blir enda mer upopulær i Russland. For verden ellers må ikke prisen bli økt proteksjonisme. Da taper vi alle.

