På flukt fra krig

Russlands og Vladimir Putins folkerettsstridige invasjon av Ukraina viser med all tydelighet hva vi har med å gjøre: En løgnaktig og brutal maktpolitiker som ikke skyr noen midler. Eksperter advarer om blodbad og død etter at russiske styrker gikk inn i Ukraina med full militær kraft natt til torsdag.

Krigen kommer til å jage mennesker på flukt, slik kriger alltid gjør. I tillegg vet vi at Putin tidligere har vært villig til å bruke flyktningbølger for å destabilisere Europa og EU. Derfor må vi være dobbelt forberedt denne gang: Vi må være klare til å ta imot dem som rømmer fra krigen, og vi må være motstandsdyktige mot den polariseringen som vil komme i kjølvannet av en ny flyktningstrøm.

De ukrainske flyktningene vil ha Schengen-pass og kan fritt krysse europeiske grenser inntil EU eventuelt bestemmer noe annet.

Hvis russerne angriper millionbyen Kyiv med full kraft vil det kunne sende tusenvis av uskyldige sivile vestover. I første omgang til Polen, men det vil være uansvarlig å la Polen håndtere en slik krise alene. «Wir schaffen das» var ordene den daværende tyske forbundskansleren Angela Merkel brukte da hundretusener av flyktninger kom til Europa i forbindelse med blodbadene i Syria i 2015. «Dette fikser vi». Det kan være et godt motto også denne gangen. AUF-leder Astrid Hoem viser til at sist det var krig i Europa, i Bosnia, tok Norge imot 12.000 flyktninger. Også Unge Høyre og KrF sier at Norge må være forberedt på å ta imot ukrainske flyktninger

En av grunnene til at de bosniske flyktningene ble så godt integrert, var at vi i stor grad tok imot mot hele familier samtidig, i stedet for å legge opp til at barn, foreldre, søsken og ektefeller måtte leve i splittelse og usikkerhet om sine kjære. De ukrainske flyktningene vil ha Schengen-pass og kan fritt krysse europeiske grenser inntil EU eventuelt bestemmer noe annet. Et godt europeisk samarbeid om trygg bosetning i flere land, der man har et mål om sørge for at familier holde samlet, vil være et lite lysglimt i en mørk krig.

