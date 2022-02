Støre-regjeringen innfører nye, strengere regler for bruk av elsparkesykler, eller ståmopeder. Dette er atter et område der det må ryddes opp etter Erna Solbergs regjering.

Innstramningene virker radikale etter borgerlig uansvarlighet, men er nødvendige og vil ha en svært dempende effekt.

Historien om ståmopedene er et godt eksempel på hvor galt det kan gå når myndighetene overlater til markedet å styre utviklingen. I andre land er bruken av disse kjøretøyene sterkt regulert. I Norge var det fritt fram. Det var Klondyke for private operatører som så profittmuligheter, men Vill Vest for andre trafikanter. Et potensielt godt tilskudd til trafikkmiks og bevegelsefriheten, ble torpedert av svakt politisk håndverk.

Det er tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet som har den mer enn tvilsomme æren av å være ståmopedenes far. På hans vakt ble de introdusert i 2018 og likestilt med en vanlig tråsykkel. Helt uten den nødvendige vurderinga av hvilke konsekvenser det ville ha i by- og trafikkbildet. I fjor ble det slått alarm fra medisinsk hold om at kostnaden for Frps frihet kostet folk liv og helse.

[ Dagsavisen mener: Det logiske sluttresultatet bør bli lik strømpris over hele landet. ]

De store bykommunene har måttet kjempe en lang og hard kamp for å få kontroll. Lovverket ble i fjor våres endret. Og kommunene fikk anledning til å regulere noe mer. Det betyr for eksempel at antallet ståmopeder i Oslo ble kuttet fra vanvittige 25.000 til 8000. Men dette var på langt nær nok.

Nå vil den nye regjeringen stramme inn skikkelig med promillegrense, aldersgrense 12 år og hjelmpåbud for alle under 15. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier at de må «må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter». Dette er å ta ansvar.

[ Dagsavisen mener: Hva drev de fem energistatsrådene fra Fremskrittspartiet og Høyre med? ]

Ståmopedene omklassifiseres også til motorvogn med de begrensninger som følger av dette. I tillegg sendte regjeringen denne uka ut på høring mulighetene for et forbud mot å kjøre på fortau i by, om at ståmopedene skal omfattes av bilansvarsloven og derfor gir erstatningsansvar ved skade, og at du kan miste førerkortet for bil ved bruk av ståmoped i påvirket tilstand. Vi ser ingen grunn til ikke å følge disse forslagene.

På vei inn den femte sesongen med et kjøretøy som har forvoldt stor skade og kaos, kommer endelig skikkelige, forstandige regler. Innstramningene virker radikale etter borgerlig uansvarlighet, men er nødvendige og vil ha en svært dempende effekt. Nå er samfunnet der det burde vært når ståmopedene ble sluppet fri i 2018 av Solberg-regjeringen. Informert og forberedt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen