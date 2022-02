Det skulle bare mangle

Det har vært en lang reise mot fornuften for 19-åringen. I juli ble vedtaket i Utlendingsnemnda (UNE) om å sende Mustafa Hasan ut av Norge kjent ugyldig i Oslo tingrett. Men saken måtte vurderes på nytt av UNE. Tirsdag fikk han et endelig ja fra norske myndigheter om at han kan bli i Norge.

Gi afghanerne permanent opphold og en mulighet til å bygge et liv og en framtid i Norge.

Mustafa Hasan kom til Norge sammen med familien sin som seksåring i 2008, og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år i Norge ble oppholdstillatelsen trukket tilbake. Da de fleste i familien til Hasan ble sendt ut av Norge, ble han værende fordi han ikke hadde fylt 18 år. I mars i 2019 fikk Hasan avslag på sin søknad om opphold hos Utlendingsdirektoratet, og da han ble 18 år i 2020 mottok han et endelig utvisningsvedtak. Den ett år eldre broren fikk derimot innvilget søknaden om opphold.

Retten mente UNE ikke hadde vurdert godt nok Mustafas tilknytning til Norge. Med andre ord: Menneskelige hensyn har ikke spilt noen rolle i vurderingen av om et barn skal få leve og bo i det eneste samfunnet han kjenner.

Den unge mannen er selvsagt svært lettet over det endelige utfallet. Han er takknemlig for all støtten. Hjembygda Asker har stilt opp og over 100.000 mennesker har skrevet under på en underskriftskampanje for å la ham bli i Norge. Den folkelige fornuften har fått gjennomslag, og dette viser at sivilsamfunnet besitter stor makt når det organiserer seg.

Det er også betenkelig at det er denne type opprør som må til for at rettferdigheten skal seire. For hva med alle de som ikke blir hørt og evner å treffe en streng av samvittighet blant vanlige folk? Vi håper Mustafas sak blir stående som et symbol og et vendepunkt, og at utlendingsmyndighetene tvinges til å revurdere sin praksis der såkalte innvandringsregulerende avveininger virker å trumfe alle andre hensyn.

Norsk politisk praksis på dette feltet har vært for basert på å være streng og for lite opptatt av rettferdighet. Arven etter Mustafa må bli mer anstendighet og medmenneskelighet når vi vurderer hvem som får bli i Norge.

Akkurat nå venter 190 afghanske asylsøkere på sin skjebne. De har fått avslag på søknad om asyl og må forlate riket. Men siden i sommer er situasjonen i Afghanistan snudd på hodet. Landet er ikke trygt etter at vesten brått trakk seg ut og overlot det til Taliban. Utreiseplikten er derfor utsatt til 1. mars. Men i Mustafas ånd må disse menneskene, mange av dem har vært her lenge, få bli.

Det er tid for en engangsløsning for denne gruppa, som er i en ekstraordinær situasjon med et hjemland i oppløsning. Gi dem permanent opphold og en mulighet til å bygge et liv og en framtid i Norge.

