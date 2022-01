Viken må avvikles

1. januar i 2020 ble Buskerud, Akershus og Østfold slått sammen til gigantfylket Viken. Denne uka avgjøres det om det skal splittes opp eller om Hallingdal og Halden skal forbli under den samme administrative paraplyen.

Ap-politikere med store nasjonale ambisjoner og verv ser seg åpenbart tjent med at Viken består

Etter lokalvalget i 2019 var det nye politiske flertallet helt tydelige på at Viken ikke skulle forbli en enhet. «Fylket er en lite hensiktsmessig konstruksjon», het det i plattformen til Ap, Sp, SV og MDG. Tydeligere blir det ikke.

Før stortingsvalget 2021 var Arbeiderpartiet og Senterpartiet krystallklare på det samme. Kommende statsminister Jonas Gahr Støre også. Dagens regjering gikk til valg på det som et løfte. I Hurdalsplattformen heter det at «det skal i løpet av 2021 settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken». Og en uke før jul konkluderte fylkesrådet i Viken, ledet av Arbeiderpartiet, med at oppdeling av fylket er den beste løsningen for å sikre folkestyret og ivareta innbyggernes interesser. Et klart flertall av kommunestyrene som har tatt stilling så langt, har gått inn for oppløsning.

I en undersøkelse fra april i fjor svarte bare 23 prosent at Viken bør fortsette som i dag. Særlig er innbyggerne i gamle Østfold tydelige på at de ønsker seg tilbake til selvstendighet. 73 prosent av de spurte vil hjem til Østfold. Folk i Akershus trekker mest på skuldrene, men seks av ti vil likevel tilbake til den gamle modellen.

Politiske løfter, utredninger og folkets vilje ligger til grunn. Likevel er Vikens skjebne helt uviss før avgjørelsen fattes på representantskapsmøte for Arbeiderpartiet i Viken kommende lørdag. Styret i Akershus Arbeiderparti har enstemmig gått inn for å beholde Viken. I motsetning til Ap i Buskerud og Østfold.

Ap-politikere fra Akershus med store nasjonale ambisjoner og verv ser seg åpenbart tjent med at Viken består. Fylket utgjør nemlig en svært sterk maktbase for posisjonering innad i partiet. Blant disse finner vi to sentrale statsråder i Støres regjering, utenriksminister Anniken Huitfeldt, og utdanningsminister og fylkesrådsleder for Viken i 2019 Tonje Brenna. At de som lokalpolitikere kjemper imot en regjering de selv sitter i, er svært spesielt.

En omstridt vervekampanje av medlemmer til AUF kan gi Akershus Ap overtaket før avstemningen. Viken-spørsmålet er en mulighet for de få, men en bombe under Arbeiderpartiet.

Viken bør splittes opp. All rasjonalitet tilsier det, og fylket kan ikke bestå på grunnlag av en så splittende og tvilsom prosess i Arbeiderpartiet. Kostnadsargumentet som anføres, holder ikke. Norge har råd til å bruke de rundt 400 millionene det vil koste å gjøre om dårlig tenkt politikk og følge folkeviljen. Det er småpenger å betale for et fungerende demokrati.

