Idrett som glidemiddel

Idretten skal ikke være politisk. Og den skal ikke brukes politisk. Den skal være fri og uavhengig, og skal slett ikke være smøring av norske internasjonale relasjoner. Særlig ikke med et Kina der menneskerettighetene er truet.

Vi plikter å beskytte idrettens integritet og demokratiske grunnpilarer.

NRK Brennpunkt-redaksjonen har utsøkt timing når de i en ny serie kikker nøyere på den såkalte idrettsavtalen mellom Norge og Kina fra 2017. Om en liten uke begynner OL i Beijing. Det er like lite pent nå som da TV2 i februar for to år siden først avslørte rollen idretten fikk for å smiske Norge tilbake til kinesernes møtebord.

Norge ble som kjent frosset ut etter at den kinesiske regimekritikeren Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010. Det kostet nasjonen dyrt, særlig i tapte inntekter fra lakseeksporten. Høyre-regjeringen kunne ikke sitte passivt og se på at prinsipper smertet næringslivet.

I april 2017 reiste statsminister Erna Solberg på offisielt besøk til Kina. Der ble mange nye avtaler inngått, og Solberg strålte. Laksen kunne igjen strømme østover, milliardavtaler ble inngått og forhandlinger om ny frihandelsavtale ble bestemt. Blant suksessene var idrettsavtalen. «Denne avtalen vil bidra til å styrke Norges bilaterale relasjoner med et svært viktig land, ikke bare på idrettsområdet», sa daværende idrettsminister, Linda Hofstad Helleland (H).

NRK kan avsløre hvordan edderkoppen Gerhard Heiberg brukte sine kontakter i Norge og Kina for å få til samarbeidet. Kina trengte utøvere som kunne konkurrere på hjemmebane i OL 2022, Norge trengte en fot i døra i Beijing. Siden avtalen ble inngått er det brukt mange millioner, blant annet tippemidler, på samarbeidet. Men den viktigste investeringen har vært norsk kunnskap og prestisje. Ifølge NRK har 60 norske trenere og eksperter tatt høyt lønnede oppdrag i Kina.

Den daværende idrettspresidenten Tom Tvedt er rasende. Idretten ble misbrukt. Av Heiberg, av den norske regjeringen. Verken Solberg eller Helleland stiller til intervju med NRK. Det er skandaløst. Men forteller egentlig alt om hvor emment dette smaker for Høyre.

Norge er en av verdens ledende idrettsnasjoner. Norge har et særlig ansvar. Vi plikter å beskytte idrettens integritet og demokratiske grunnpilarer. Særlig i en tid der dens idealer er til salgs og de store sportsarrangementene brukes til å pynte på ryktet til verdens verste regimer. Salget av norsk idrett til Kina er derfor en skamplett. Idrett skal ikke brukes som politisk verktøy.

