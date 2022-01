Fornuften vinner fram

Fra onsdag morgen gjelder nye koronaregler ved innreise til Norge og ikke minst for karantene etter nærkontakter. Det siste er en hvit ridder for veldig mange.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at det haster å gå over til et testregime som erstatning for karantene. Det er det all grunn til å stille seg bak. Folk er slitne nå og regjeringen må så raskt som mulig avlaste befolkningen. Krav om lettelser vil bli enda tydeligere etter at Danmark sannsynligvis opphever alle koronarestriksjoner i neste uke.

Nå tas trykket av kommunene og de titusener som har måttet sitte i svært belastende karantener.

Smitten har eksplodert. Testregimet har knaket i sammenføyningene. Nå tas trykket av kommunene og de titusener som har måttet sitte i svært belastende karantener. Særlig har det vært en påkjenning for familier der normalen til nå har vært ti dager. Ti dager innendørs er en urimelig byrde for barn og unge.

Den nye strategien baserer seg på de erfaringene verdenssamfunnet har med omikron. Den nå dominerende virusvarianten er mer smittsom, men gir lav sykelighet. Dette mønsteret må avtegne seg i den nasjonale strategien. Karantene erstattes derfor nå av selvtesting. Reglene gjelder alle, uavhengig av vaksinestatus.

Det nye regimet betyr at man ikke lenger trenger å bli hjemme, men kan ha en normal hverdag mot at man daglig tester negativt. Tester man positivt må man selvsagt holde seg hjemme og så isolert som bosituasjonen tillater. Samtidig hører man fra Sør-Afrikas eksperter at isolasjon av symptomfrie folk som har testet positivt, er unødvendig. Dette kan være neste steg.

Den kommunale testkapasiteten vil nå avlastes, men det oppstår nye utfordringer når det gjelder distribusjon av gratis selvtester. Etterspørselen vil bli enorm, og det vil bli en logistisk knipe. Særlig i byer som Oslo der mange bor i små leiligheter. Klarer man ikke å isolere smitten og holde stor nok avstand i husholdningen, forlenges testregimet fra 5 til 11 dager. Da er det viktig med god tilgang på tester. Kommunene må også slutte seg til digitale systemer for selvregistrering av smitte.

Det politiske presset på lettelser i tiltak har vært stor. Pandemien er blitt politisert. Helseminister Kjerkol har varslet at en langsiktig koronastrategi først kommer i april. Det er lenge å vente. Vi forventer at regjeringen følger svært nøye med og ikke nøler med å dempe tiltaksbyrden fortløpende, og at arbeidet med å legge fram en helhetlig plan for livet med korona, prioriteres høyt. Pandemien har snart vart i to år.

