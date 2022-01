Demokratisk fallitt

Senatet var ikke rause med Joe Biden på ettårsdagen for hans presidentskap. Han hadde lagt stor prestisje i å få gjennomført en nasjonal valgreform med kritisk viktighet, men fikk ikke med seg flertallet.

Uten føderale regler kan republikanerne fortsette å manipulere valgordningene på delstatsnivå

Representantenes hus, der Demokratene har flertall, har stemt for forslag om å styrke rettighetene til amerikanske velger. Men for at det skal bli nedfelt i lovverket, måtte Senatet gi sin godkjenning. Republikanerne har ikke ønsket reformen, og har nektet å stemme over den gjennom å bruke såkalt filibustertaktikk. Det kreves at 60 av 100 senatorer sier ja til avstemning. 41 senatorer kan altså stoppe prosessen. Slik kan forslag treneres og et mindretall tillates å bestemme.

[ President Joe Bidens USA trues av krig mellom brødre. Hans første år i Det hvite hus har ikke dempet gemyttene. ]

For å tvinge fram en avstemning, forsøkte Demokratene å avvikle hele filibusterordningen. Men dette fikk de ikke med seg alle sine egne på. To demokratiske senatorer stemte nei og da blir ikke forslaget om å styrke amerikaneres adgang til å stemme, stemt over i Senatet.

Resultatet er nedslående. Det republikanske partiet ønsker ikke å styrke borgernes demokratiske rettigheter. Det er ingen vilje til å avgi makt for å styrke folkestyrets idealer.

Det er noe alvorlig galt med et politisk beslutningssystem som ikke reflekterer folkets sammensetning. Ethvert forsøk på å endre systemet kan blokkeres av det samme systemet. Senatorer fra folkerike stater som California og New York har samme innflytelse som de fra Nord-Dakota eller Wyoming. Det er hevdet at de 41 senatorene som stoppet lovforslaget, representerer 21 prosent av befolkningen. Samtidig har 70 prosent av amerikanerne uttrykt at de ønsker å styrke velgerrettighetene.

[ Angrepet på kongressen var ikke Trumps endelikt. Det var starten på slutten for det amerikanske demokratiet ]

Uten overordnede føderale regler for hele USA kan republikanerne derfor fortsette å manipulere valgordningene på delstatsnivå. I 2021 vedtok 19 stater nye lover som gjør det vanskeligere å bruke stemmeretten. Strengere krav til velgerregistrering eller begrenset adgang til forhåndsstemming er blant grepene som er tatt. I praksis betyr det at det blir vanskeligere å stemme for grupper som har stemt på Demokratene − på motparten. Dette er grunnleggende udemokratisk og sender USA på en svært farlig kurs.

Veien ligger nå åpen for at mellomvalget i høst og presidentvalget i 2024 kan vinnes av eks-president Donald Trumps republikanere gjennom å undertrykke velgere. Det er lite annet enn valgjuks i nasjonal skala.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen