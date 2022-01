Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik er tatt med buksene nede. I sommer hyllet han Kasakhstan, et land der ytringsfrihet og andre grunnleggende menneskerettigheter er truet, i en kronikk han fikk publisert i avisa Vårt Land. Mot betaling.

Hvem har betalt hans neste tekst?

Bondevik har i mange år tatt på seg rollen som brubygger mellom den unge nasjonen i øst og omverden. Det er viktig dialogarbeid. Dette engasjementet blir likevel hult når han takker ja til PR-byrået First House’ tilbud om betaling for å bidra til et seminar og skrive kronikk for å markere landets 30 første år med selvstendighet. For det er helt avgjørende, som sjefredaktør i Vårt Land, Bjørn Kristoffer Bore, skriver: «Det må være klinkende klart at målet er å fremme demokratiets sak i diktaturer, ikke omvendt».

Etter sine år som statsminister, har Bondevik kjempet for å stable sitt fredsinstitutt på beina. Det er selvsagt en kamp for tilværelsen, for finansieringen av virksomheten. I høst avslørte Dagbladet at Bondevik personlig og senteret hans får millionbeløp fra en stiftelse som knyttes til regimet i Saudi-Arabia. Dette er i beste fall ironisk for et senter som har som mål å jobbe for menneskerettigheter.

Bondeviks tekst kom ikke bare på trykk i Vårt Land, men også i et annonsebilag i Dagbladet. Kjøpt og betalt av Kasakhstans ambassade med First House som mellommenn. PR-kampanjen føyer seg inn i en internasjonal trend med hvitvasking der tvilsomme regimer søker å øke sin anseelse gjennom offentlig påvirkning, styrt av vestlige PR-byråer.

Det fremkommer ikke noe sted i kronikken i Vårt Land at Bondevik skriver på oppdrag og får betalt av det samme regimet han gir sin støtte. Bondevik har ført avisa bak lyset. Vårt Land kan ikke lastes for at betalt innhold er sneket inn på redaksjonell plass under falskt flagg. Selvsagt har de hatt tillit til Bondeviks uavhengighet. Denne tilliten har Bondevik misbrukt. Hvem har betalt hans neste tekst?

.«Det er ikke riktig av meg å kommentere tall, men kan si at det var et relativt beskjedent beløp», sier Kjell Magne Bondevik til Vårt Land om honoraret. Det burde han selvsagt ha gjort av prinsipielle hensyn til åpenhet. Og for å stoppe spekulasjon, for å vise at han ikke har noe å skjule og av omsorg for eget omdømme. Men beløpets størrelse er likevel uinteressant, solgt er solgt.

