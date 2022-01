Kjerkols krise

I Norge holder vi åpenhet som en viktig og grunnleggende verdi i samfunnet. Vi har en unik offentlighetslov som gjør at alle skal kunne kikke myndighetene i korta, og vi har verdens frieste presse.

Helseminister Kjerkol er helt fryktelig på defensiven. Hun framstår som kategorisk og arrogant.

I håndteringen av pandemien har det vært et adelsmerke at faglige og politiske myndigheter har vært åpne med befolkningen. Det har vært diskusjoner i mediene. Etatsprestisjen er blitt opplevd som lav, i motsetning til i andre land. Det har vært to hender i været der man har måttet innrømme for lite kunnskap eller store tvil, og ingen tilbakeholding av informasjon. Grunnlaget for avgjørelser som har konsekvenser for hele befolkningen, er blitt delt.

I denne åpenheten ligger en sentral kilde til hvorfor Norge i sum har taklet krisa så godt. Åpenhet avler tillit. Befolkningen har følt seg inkludert. Dette virker det som om vår nye regjering overhodet ikke forstår når den avviser kritikk av smitteverntiltakene med at offentligheten bare må stole på regjeringen. Konkrete spørsmål om enkelttiltak forklares med den hellige helheten.

Helseminister Ingvild Kjerkol er helt fryktelig på defensiven. Hun framstår som kategorisk og arrogant i sitt forsvar av regjeringens linje, særlig i spørsmålet om skjenkestopp. Så ille har det vært at selv partikollega og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, har rykket ut med krav om svar på hvorfor de siste ukenes drastiske inngrep har vært nødvendige. Han stiller oppsiktsvekkende nok spørsmål ved tallene fra helsesektoren som er selve grunnmuren i argumentasjonen for strenge tiltak. Selv Aps fremste lokalpolitiker etterlyser svar fra egen regjering.

At opposisjonen på Stortinget er kritisk, er naturlig. Tidligere statsminister Erna Solberg har da også enorm innsikt når det gjelder å håndtere og kommunisere en pandemi. Men også SV, regjeringens viktige støtteparti på Stortinget, er opprørt og oppgitt. De stiller spørsmål ved forholdsmessigheten i tiltakene, som loven krever. Regjeringen og Kjerkol har bestemt avvist å endre sin tidsplan. 14. januar står fast som dato for evaluering av tiltakene, selv om smitte- og sykdomsbildet i samfunnet har endret seg. Derfor mener SV at regjeringen kan bryte smittevernloven. NHO på sin side vurderer søksmål mot staten for dårlig begrunnet skjenkestopp.

Det kan være faglig grunnlag for regjeringens linje. Men den må argumenteres bedre for, og den må formidles med langt større åpenhet om det faktiske grunnlaget, og med betydelig større ydmykhet enn det helseminister Kjerkol har mobilisert denne uka.

Jonas Gahr Støres mannskap har fått den svakeste starten noen regjering har hatt. Det er på tide å ta lærdom av dette.

