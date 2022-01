Denne uken skal hundretusener av elever tilbake på skolebenken landet over. Det samme gjelder 70.000 lærere, og nesten 300.000 barnehagebarn og 65.000 ansatte. Hva venter dem?

«En oppstart litt i blinde», sier Anton Rygg, rektor ved Smestad skole i Oslo, til Aftenposten. Smestad skole måtte stenge seks dager før jul da minst 107 elever og 15 ansatte ble smittet. Rektor Rygg vet ikke hva som venter nå. Kommunenes smittesporere skal ikke lenger varsle skolene om smitte, det er det foreldrene som skal sørge for. Dermed planlegger skolene oppstarten i stor usikkerhet. Og spørsmålene er mange. Hvordan blir bemanningssituasjonen? Hvor lenge skal smitten få løpe løpsk før hele skoler må stenges?

Per nå har en av fem ansatte i skoler og barnehager har fått oppfriskningsdose

Barna har det best på skolen, heter det. Det er vi enige i. Etter snart to år med pandemi er det viktig at vi forsøker å legge til rette for et så normalt liv som mulig for barn og ungdom. Men situasjon er uavklart. Vi vet at lærere og barnehagepersonell var helt på bristepunktet før juleferien. Karantene og isolasjon blant mange ansatte gjorde jobben ekstra tung for dem som var igjen. «Det var trykka stemning på jobb. Én etter en måtte hjem, og alle lurte på om de fikk feira jul», forteller lærer Lise Solbakken Jørgensen ved Sjøskogen skole til denne avisa.

Regjeringen forsøker å bøte på det galopperende fraværet ved å innføre en særordning med fritidskarantene i skolen og barnehagen. Fra nyttår kan de ansatte gå på jobb selv om de har vært i nærkontakt med en smittet. På fritiden, derimot, er de i karantene. Det har skapt reaksjoner. Lærere føler seg ofret for at samfunnshjulene skal holdes i gang.

Det hjelper lite at de nå skal prioriteres for tredje vaksinedose. Denne dosen gis tidligst 20 uker etter andre dose. All den tid lærerne ikke ble prioritert av den borgerlige regjeringen i fjor, slik vi tok til orde for, er det fortsatt måneder til mange av dem kan vaksinere seg ut av fritidskarantenen. Per nå har en av fem ansatte i skoler og barnehager har fått oppfriskningsdose. Det må regjeringen Solberg ta på sin kappe.

Videregående skoler starter nå på rødt nivå, mens barneskoler, ungdomsskoler og barnehager skal være på gult nivå. Helsemyndighetene anbefaler at samtlige voksne og barn skal teste seg før skolestart. På den måten håper man å hindre at smitten sprer seg ukontrollert blant barn og voksne. Om det vil være nok, er i det blå.

Det finnes ingen gode løsninger i denne situasjonen. Vi mener det er riktig å holde skolene åpne, men har samtidig stor forståelse for frykten og frustrasjonen blant lærere og ansatte i barnehagen. Og vi frykter at vi kan få en situasjon der bemanningsnivået blir så lavt på grunn av smitten at det ikke lar seg gjøre å holde skolen åpen. En ting synes helt sikkert: Det blir en tøff januar måned.

