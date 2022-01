Både Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum var i sving i nyttårshelgen. Støre holdt sin første nyttårstale som statsminister. Vedum var intervjuet i Dagsavisen. De tradisjonelle nyttårstalene inneholder sjelden konkrete politiske budskap. Støre viet naturlig nok mye plass til pandemien, og det ble ellers mange runde formuleringer. Men Støre kom også med klar beskjed på flere samfunnsområder. Her var den gode gjennomgangsmelodien at sterkere fellesskap er veien å gå. Kampen mot forskjellssamfunnet er ifølge Støre en kamp om hvem vi er, og om hvem vi vil være.

[ Velgerne i et demokrati har alltid rett. ]

Statsministeren lover derfor et mer rettferdig skattesystem, en sterkere velferdsstat og et mer inkluderende arbeidsliv. Og så handler det om å leve oss inn i hverandres liv. Eksempelvis lytte til folk i distriktene som kjemper mot sentralisering og forstå at det er familier som ikke har noe alternativ til den slitne dieselbilen når ungene skal på trening. Her var Ap-lederen tydelig på frierferd til velgere som Senterpartiet lenge har hatt godt tak på.

Vi vil ikke tilbake til tidligere tider med fattigkasse.

Dermed er det naturlig å gripe fatt i Dagsavisen-intervjuet med finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Stikkordet er universelle ordninger. Sp-lederen vil ha lave avgifter – for alle. På den annen side skal vi betale skatt etter evne. Det er forskjellen mellom høyre- og venstresiden i politikken. Vedum går i rette med Høyres Tina Bru, som har kritisert regjeringen for «å smøre tynt utover» framfor å hjelpe dem som virkelig trenger det.

Å smøre tynt utover handler om de universelle ordningene. Slike ordninger gjør at også mangemillionærene ser fordelen av å betale skatt. «Det er ikke noe problem at Kjell Inge Røkke får barnetrygd. Men så må han også betale mer i skatt. Det er en grunnstein i den norske modellen», sier Vedum og hevder at det derfor er riktig at alle får strømstøtte, slik regjeringen har lagt opp til. Regjeringen senker også prisen i barnehagen – for alle. Og får som ventet kritikk fra Høyre for det.

[ Norge er i ferd med å bli mindre attraktivt for utenlandske arbeidere. ]

Suksessen i den norske modellen er å behandle alle mest mulig likt. Da gjelder det å holde fast på universelle ordninger som en hovedregel. Alternativet er mer behovsprøving, som i utgangspunktet vil være billigere for det offentlige. Men vi får et fattigere samfunn når de fattigste må stå med lua i hånda. Vi vil ikke tilbake til tidligere tider med fattigkasse, da det ble gitt almisser til såkalt verdig trengende.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum snakker som en god sosialdemokrat når han slår ring om universelle ordninger. Samtidig bør det bli et enda mer omfordelende skattesystem. Årets statsbudsjett er i så måte et godt skritt på veien.

