Enda et vanskelig år

Helt på tampen er det på tide å reflektere litt over året som har gått. Det er bare å erkjenne at det har vært et vanskelig år. Enda et.

2021 ble, som 2020, preget av koronaviruset. Året begynte med en restriksjoner og endte på samme vis. Gode nyheter i form av godkjennelse av vaksiner har blitt avløst av nye varianter av viruset som igjen har krevd at vi holder avstand og stenger sosiale arenaer. Det så ut til å gå mot en skyfri vinter da vi feiret gjenåpning av samfunnet i september, men vi jublet for tidlig. Også i år har vi feiret jul med store begrensninger og nyheter om skyhøye smittetall.

Året har vært bratt for mange av oss, men noen bærer en tyngre bør

I kjølvannet av virusets gjenoppblomstring, har mange igjen havnet i en tøff situasjon. Lærere, ansatte i barnehager og sykepleiere og andre i førstelinjen i helsetjenesten er utslitte etter enda en høst i kamp mot smitten. Andre yrkesgrupper, spesielt i reiseliv, uteliv og kultursektoren, er atter permittert. Året har vært bratt for mange av oss, men noen bærer en tyngre bør.

Legg til rekordhøye strømpriser, en spent sikkerhetspolitisk situasjon ute i verden, frykten for galopperende prisstigning og økt rente – og lista over utfordringer ved utgangen av året begynner å bli lang. Strømprisen reflekterer også hvor vanskelig det er å komme i gang med et helt nødvendig grønt skifte. Det er ikke veldig enkelt å finne grunner til optimisme på nyttårsaften 2021.

Alt er likevel ikke bekmørkt. Selv etter mer enn 20 måneder lytter befolkningen fortsatt til myndighetens råd om viruset. Som FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier til NTB: Det hjalp å rope litt høyt om farene ved den nye omikron-varianten. Da våknet vi igjen.

Selv om alt er usikkert nå som landet igjen er nedstengt, er de økonomiske utsiktene gode for store sektorer i samfunnet. Vi så under gjenåpningen i høst hvor raskt pilene snudde. Før denne siste nedstengningen var arbeidsledigheten rekordlav.

Og landet har fått en ny regjering. Selv om Støre-regjeringen har fått en tøff start, har vi allerede sett tydelige tegn på hva det betyr å ha en sosialdemokratisk regjering. Erna Solberg hadde 18 måneder på seg til å få på plass en lønnsstøtteordning. Den kom ikke på plass før Støre-regjeringen var innsatt. Det er verdt å huske når de borgerlige partiene hamrer løs.

Utfordringene står i kø ved inngangen til 2022. Norge er likevel i en gunstigere situasjon enn de fleste andre land. Det gir grunn til å håpe at vi kommer oss ut av de ulike krisene så uskadd som mulig. Vi får prøve å huske på det når det blåser heftig nå som vi går inn i et nytt år.

Godt nytt år!

