Både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Høyre-leder Erna Solberg snakker varmt om hvor nødvendig det er med etterutdanning. Solberg mener det blir viktig å spleise de ledige jobbene med dem som ikke har jobb og å finne ut hvordan vi gir arbeidsledige den kompetansen de trenger.

«Arbeidsgiverne må være innforstått med at det ikke nødvendigvis står en nyutdannet 22-åring eller 19-årig med fagbrev og banker på døren. De må kanskje investere i folk, sånn at de får utdanning mens de jobber», sier den forrige statsministeren til NTB.

Dette burde Erna Solberg jobbet hardere med i de åtte årene hun var statsminister. Jonas Gahr Støre har derimot tenkt å gjøre noe virkningsfullt med denne utfordringen. Han varsler en opptrapping av innsatsen for å kvalifisere flere til arbeid. Ap/Sp-regjeringen lover å gjennomføre en bred kompetansereform for arbeidslivet og legge fram en langtidsplan for livslang læring.

Reformen skal utarbeides i tett dialog med partene i arbeidslivet. Det skal utredes hvordan arbeidstakere kan opparbeide rettigheter til etter- og videreutdanning. Det springende punktet vil være finansieringen. Ap/Sp-regjeringen lover at staten skal bidra økonomisk. Løsningen bør være å opprette et kompetansefond for livslang læring.

Det bør opprettes et kompetansfond for livslang læring.

Halvparten av NHO-bedriftene melder om at de mangler kvalifisert arbeidskraft. I årene framover vil mer digitalisering og det grønne skiftet i næringslivet føre til at behovet for omskolering øker. Og pandemien har forsterket behovet. Arbeidstakere må være forberedt på å skifte jobb oftere i løpet av yrkeskarrieren. Tiden da mange var på samme arbeidsplass helt til pensjonering er over.

Det må bli mer attraktivt for universiteter og høyskoler å tilby korte kurs i etter- og videreutdanning. Arbeidsgiverne må også legge bedre til rette for opplæring på arbeidsplassene. Bedriftene må kort og godt investere i egen arbeidsstokk og være forberedt på at denne kompetansen også kan forsvinne til andre bedrifter.

Det blir flere eldre i den norske befolkningen. Dermed blir det færre arbeidstakere bak hver pensjonist. Finansieringen av velferden blir en tyngre bør. Derfor er det så viktig at flest mulig i arbeidsfør alder er i jobb. Arbeidsledigheten er relativt lav, men for mange står utenfor arbeidslivet.

Det er spesielt bekymringsfullt at tallet på unge uføre har doblet seg de siste ti årene. Altfor mange ungdommer faller ut av skolen. Svaret på dette er tidlig innsats i skolen og mer praktisk orientert utdanning i enden av skoleløpet.

Mangelen på kvalifisert arbeidskraft er i ferd med å dempe oppsvinget i norsk økonomi. Derfor er det på høy tid å investere i økt kompetanse. Arbeidsgiverne og politikerne må nå kjenne sin besøkelsestid. Gjennom et spleiselag kan livslang læring bli en realitet.

